Разгадали рецепт красителя, которым красили одежду для королей

Мохамед Гассен Нуира разгадал секрет изготовления Тирского пурпура. Фото: ancient-origins.net

Тунисский ремесленник Мохаммед Гассен Нуира разгадал тайну производства натурального фиолетового красителя, известного как Тирский пурпур. Технология была утеряна в 1453 году после падения Константинополя.

Производство этого красителя было одним из основных источников обогащения для древних финикийцев, позже для жителей Карфагена, Римской республики, а впоследствии и империи. Его использовали при изготовлении царских и императорских одежд. Именно поэтому фиолетовый цвет традиционно ассоциировался с правителями и аристократами на протяжении многих веков. Позже вся индустрия, в частности в Византии, была поставлена ​​под императорский контроль - приносила множество денег имперской казне, сообщает Ancient Origins.

Ни одного исторического документа с описанием рецепта не сохранилось. Историки предполагают, что ремесленники не желали раскрывать своих секретов или боялись императоров, не терпевших конкуренции. Единственные остатки красителя находили на артефактах со Средиземноморского побережья, в Тире и на юге Ливана. Также остатки одного из заводов раскопали близ Хайфы.

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Мохаммед Гассен Нуира рассказал, что разгадать тайну красителя пытался с 2007 года. Заинтересовался морской улиткой, которая выделяла фиолетовую жидкость. Мужчина даже превратил кухню в домашнюю лабораторию. Долгие эксперименты при поддержке специалистов в области окрашивания, химиков, археологов, историков, завершились успехом. Он воссоздал идентичный краситель из тропического морского брюхоногого моллюска мурексы, которого можно найти в Средиземном море на глубине не менее 4 м. Ранее предполагали, что краситель могли создавать из улиток другого вида.

Сейчас Мохаммеду удалось изготовили лишь несколько граммов Тирского пурпура. По его словам, исследователи, коллекционеры, художники и европейские перекупщики готовы платить от $2,8-4 тыс. за грамм. Однако, чтобы изготовить его, мужчине нужно 100 кг морских улиток.

Ученые разгадали тайну происхождения прозрачного римского стекла с помощью химического элемента гафния. Древние авторы отмечали, что стекло изготавливали в Египте, однако утверждение считалось неоднозначным, потому что обжиговые печи находили только в Леванте. Различные черепки подвергли изотопному анализу на стронций, неодим и гафний и обнаружили изотопные сигнатуры гафния в стекле, сделанном из египетского песка, и в стекле с Левантийского побережья. Анализ показал, что изотопы гафния в них отличаются, а римское прозрачное стекло по своему составу тождественно египетскому. Это и подтвердило происхождение.