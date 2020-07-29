Разгадали рецепт красителя, которым красили одежду для королей

 
Ексклюзивы
1/5
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 576
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 684
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 486
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1044
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 864
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4491
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2349
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7830
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 999
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 720
Фото
Все фото
18
9
11
4
4
Сплошные хлопоты - как выглядел волынский городок под властью Польши
Сплошные хлопоты - как выглядел волынский городок под властью Польши
Часы, кольцо и шпоры - откопали растерзанного советской бомбой немца
Часы, кольцо и шпоры - откопали растерзанного советской бомбой немца
Без крыши и с Лениным - как менялся Киевский университет за 185 лет
Без крыши и с Лениным - как менялся Киевский университет за 185 лет
Наткнулись на могилу первого поселенца Хортицы
Наткнулись на могилу первого поселенца Хортицы
Возле Минска нашли остатки керамики с трезубцем
Возле Минска нашли остатки керамики с трезубцем
Видео
Все видео
44 года возглавлял Греко-католическую церковь- чем жил митрополит Шептицкий
44 года возглавлял Греко-католическую церковь- чем жил митрополит Шептицкий
Завершился суд над виновниками ядерной катастрофы
Завершился суд над виновниками ядерной катастрофы
Раскопали склад, в который люди сносили налоги
Раскопали склад, в который люди сносили налоги
Как выглядит немецкая подводная лодка, затонувшая 75 лет назад
Как выглядит немецкая подводная лодка, затонувшая 75 лет назад
В лесу нашли старинный бункер
В лесу нашли старинный бункер
Интервью
1/5
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 549
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 486
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 459
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1359
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
28 июля 2020
Просмотров: 945
Давай пограємо
– Цілую в шийку, приспускаю бретельку, пещу руками перса. Ти стогнеш і вигинаєшся, як змія, – чоловік років 50 говорить по смартфону ...
среда, 29 июля 2020 18:07

Разгадали рецепт красителя, которым красили одежду для королей

  Комментировать
Разгадали рецепт красителя, которым красили одежду для королей
Мохамед Гассен Нуира разгадал секрет изготовления Тирского пурпура. Фото: ancient-origins.net

Тунисский ремесленник Мохаммед Гассен Нуира разгадал тайну производства натурального фиолетового красителя, известного как Тирский пурпур. Технология была утеряна в 1453 году после падения Константинополя.

Производство этого красителя было одним из основных источников обогащения для древних финикийцев, позже для жителей Карфагена, Римской республики, а впоследствии и империи. Его использовали при изготовлении царских и императорских одежд. Именно поэтому фиолетовый цвет традиционно ассоциировался с правителями и аристократами на протяжении многих веков. Позже вся индустрия, в частности в Византии, была поставлена ​​под императорский контроль - приносила множество денег имперской казне, сообщает Ancient Origins.

Ни одного исторического документа с описанием рецепта не сохранилось. Историки предполагают, что ремесленники не желали раскрывать своих секретов или боялись императоров, не терпевших конкуренции. Единственные остатки красителя находили на артефактах со Средиземноморского побережья, в Тире и на юге Ливана. Также остатки одного из заводов раскопали близ Хайфы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как пахла Клеопатра? Ученые воссоздали древние египетские духи

Мохаммед Гассен Нуира рассказал, что разгадать тайну красителя пытался с 2007 года. Заинтересовался морской улиткой, которая выделяла фиолетовую жидкость. Мужчина даже превратил кухню в домашнюю лабораторию. Долгие эксперименты при поддержке специалистов в области окрашивания, химиков, археологов, историков, завершились успехом. Он воссоздал идентичный краситель из тропического морского брюхоногого моллюска мурексы, которого можно найти в Средиземном море на глубине не менее 4 м. Ранее предполагали, что краситель могли создавать из улиток другого вида.

Сейчас Мохаммеду удалось изготовили лишь несколько граммов Тирского пурпура. По его словам, исследователи, коллекционеры, художники и европейские перекупщики готовы платить от $2,8-4 тыс. за грамм. Однако, чтобы изготовить его, мужчине нужно 100 кг морских улиток.

Ученые разгадали тайну происхождения прозрачного римского стекла с помощью химического элемента гафния. Древние авторы отмечали, что стекло изготавливали в Египте, однако утверждение считалось неоднозначным, потому что обжиговые печи находили только в Леванте. Различные черепки подвергли изотопному анализу на стронций, неодим и гафний и обнаружили изотопные сигнатуры гафния в стекле, сделанном из египетского песка, и в стекле с Левантийского побережья.

Анализ показал, что изотопы гафния в них отличаются, а римское прозрачное стекло по своему составу тождественно египетскому. Это и подтвердило происхождение.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Разгадали рецепт красителя, которым красили одежду для королей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

44 года возглавлял Греко-католическую церковь- чем жил митрополит Шептицкий

Зерно из Украины начали отгружать в Россию

Завершился суд над виновниками ядерной катастрофы

Украинского атамана отправили в монастырь

На монумент нанесли имена 658 военачальников

Самое читаемое
ЗАЗ будет производить новое бюджетное авто
ЗАЗ будет производить новое бюджетное авто Просмотров: 11062
Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев
Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев Просмотров: 8874
Собиралась на свидание: 23-летняя женщина истекла кровью на улице
Собиралась на свидание: 23-летняя женщина истекла кровью на улице
 Просмотров: 7794
Украинка рассказала, какую работу не следует выбирать в Израиле
Украинка рассказала, какую работу не следует выбирать в Израиле
 Просмотров: 5049
14 фото животных, которые заслуживают &quot;Оскара&quot; за свои эмоции
14 фото животных, которые заслуживают "Оскара" за свои эмоции
14
 Просмотров: 4635
История
Зеленский, Кличко, Квасьневский и Кравчук обсудили будущее мемориала в Бабьем Яру
Зеленский, Кличко, Квасьневский и Кравчук обсудили будущее мемориала в Бабьем Яру Просмотров: 99
Сплошные хлопоты - как выглядел волынский городок под властью Польши
Сплошные хлопоты - как выглядел волынский городок под властью Польши
18
 Просмотров: 1980
44 года возглавлял Греко-католическую церковь- чем жил митрополит Шептицкий
44 года возглавлял Греко-католическую церковь- чем жил митрополит Шептицкий
 Просмотров: 288
Зерно из Украины начали отгружать в Россию
Зерно из Украины начали отгружать в Россию
 Просмотров: 513
Завершился суд над виновниками ядерной катастрофы
Завершился суд над виновниками ядерной катастрофы
 Просмотров: 1008
Больше всего комментируют
8
В Керченском проливе бесследно исчезла бронемашина оккупантов
5
МИД осудил проведение "парада" РФ в оккупированном Севастополе
4
"Украина понадобилось тысячу лет, чтобы получить собственную церковь" - Порошенко в день Крещения Руси-Украины
3
Россия не может конфликтовать с Украиной и Западом десятилетиями
2
Розыск полтавского террориста: озвучили неожиданную версию
Голосов: 271
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua