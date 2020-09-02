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среда, 02 сентября 2020 15:07

Разбитый Ленин и свастика над правительством - каким был Минск в 1941 году
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В коллекции Австрийского государственного архива хранятся фото, сделанные в Минске в июле 1941-го.

На большинстве фотографий разрушеные жилые дома, поврежденные правительственные здания, сброшенные памятники советским вождям и большое количество немецкой военной техники.

С 28 июня 1941 года по 3 июля 1944 года Минск находился под контролем нацистской Германии
Фото: bildarchivaustria.at
С 28 июня 1941 года по 3 июля 1944 года Минск находился под контролем нацистской Германии
С 28 июня 1941 года по 3 июля 1944 года Минск находился под контролем нацистской Германии
С 28 июня 1941 года по 3 июля 1944 года Минск находился под контролем нацистской Германии
С 28 июня 1941 года по 3 июля 1944 года Минск находился под контролем нацистской Германии

С 28 июня 1941 года по 3 июля 1944 года Минск находился под контролем нацистской Германии. Был центром райхскомиссариата "Остланд".

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В городе действовали три еврейские гетто. В них за годы оккупации замучили и расстреляли более 80 тыс. евреев.

Весь город во время войны сильно пострадал от бомбардировок и боев.

Предлагаем подборку фотографий середины 1930-х, сделанных на территории Беларуси. Принадлежали они американской путешественнице Луизе Бойд. Хранятся в архиве Университета Милуоки.

Тогда это была территория Полесского воеводства Второй Речи Посполитой. Воеводство образовали в 1921 году на основе Гродненской и Минской губерний. В 1939 году отошли в состав СССР как Брестская и Пинская области.

Автор: Татьяна Яцечко-Блаженко
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