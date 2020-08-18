Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото

Фото: uwm.edu

Предлагаем подборку фотографий середины 1930-х годов, которые сделаны на территории Беларуси. Принадлежали они американской путешественнице Луизе Бойд. Хранятся в архиве Университета Милуоки.

Тогда это была территория Полесского воеводства Второй Речи Посполитой. Воеводство образовали в 1921 году на основе Гродненской и Минской губерний. В 1939 году отошли в состав СССР, как Брестская и Пинская области.

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На фотографиях можно увидеть, как выглядели тогдашние белорусы - в повседневной одежде, за работой в поле, рыбаков на лодках, торговцев на рынке.

Жизнь на Полесье была сложной в силу природных условий. Людям приходилось много работать, чтобы прокормить семьи.

Фотографии белорусского Полесья в 1929-м собрали на портале культурного проекта Heuright. На них изображены люди возле домов, окрестности сел, пасеки и реки.