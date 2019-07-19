Расстреляны и закопаны - показали раритетные фото с мест преступлений

Фото: instagram.com/lapdarchive

В Лос-Анджелесе представили фотографии с мест преступлений. Их сделали полицейские в 1920-1970-х годах.

В 2001-м офицер запаса Меррик Мортон получил доступ к архиву полиции Лос-Анджелеса, где собраны документы за последние 150 лет. Мортон был встревожен, обнаружив, что в некоторых коробках хранились негативы, для изготовления которых использовалась легковоспламеняющаяся нитроцеллюлоза. Пожарные посоветовали ему уничтожить все негативы.

Однако Мортон взял пленки и уничтожил только ненужные коробки со снимками, а остальные поместил в холодильник, сообщает Главное.

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Сейчас Мортон занимается фотографией и владеет галереей Fototeka, где и проходит выставка. Таким образом кураторы хотят открыть посетителям мир, который знаком большинству только по старым фильмам в жанре нуар.

В сети опубликовали фото Нью-Йорка 70-80-х годов XX в. американского фотографа Ричарда Сандлера. Фотограф начал снимать улицы Нью-Йорка в 77-м. Он снимал и на респектабельной 5 Авеню, и в покрытых граффити грязных вагонах метро. В своих фото отражал все реалии эпохи.