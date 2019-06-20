Каким видел Нью-Йорк уличный фотограф в 1980-х - подборка фотографий

Фото: cameralabs.org

В сети опубликовали фото Нью-Йорка 70-80-х годов XX в. американского фотографа Ричарда Сандлера.

Фотограф начал снимать улицы Нью-Йорка в 77-м. Он снимал и на респектабельной 5 Авеню, и в покрытых граффити грязных вагонах метро. В своих фото отражал все реалии эпохи, отмечает Cameralabs.

"Вы записываете время, - говорит фотограф. - Вы ищете тенденции. Если вы находитесь на улице, то вы их видите. На улице вы видите, все".

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Еще одним интересным фотографом 80-х был Майкл Тай - автор удивительно эмоциональных и выразительных снимков звезд. Майкл Тай не только фотограф, но и музыкант, сценарист, актер. Он вырос в Нью Йорке, на Манхетене, и это очень заметно по его снимкам. С середины 1970-х он стал публиковаться в журнале "Interview Magazine" Энди Уорхола – а последний известен не только как выдающийся художник, но и как коллекционер талантов.