Расшифровали иероглифы на скалах в пустыне

В Египте расшифровали надпись. Фото: Archaeological Museum in Poznan

Исследователи из Польши смогли расшифровать в Египте наскальные знаки возрастом 5 тыс. лет

Расшифровка позволила предположить, что сырье из Ливийской пустыни на западе и Аравийской пустыне на востоке способствовала возникновению египетской цивилизации, Archaeology.wiki.

Надписи указывают на то, что эти пустыни пересекали караваны. Во времена первых фараонов они же доставляли сырье для возведения памятников и гробниц.

Один из видов экспортируемого сырья упоминается под названием 'mephat.

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"Мы подозреваем, что это был один из самых распространенных в этом районе сланцев, богатый оксидами железа. Вероятно, он использовался для получения порошка и изготовления красной краски, которую, в свою очередь, можно было применять для украшения гробниц", - пояснил доктор Павел Польковский из Археологического музея в Познани.

Археологи нашли в Ливийской пустыне целую систему стоянок. Они располагались примерно через каждые 30 км, крупные - через каждые 90 км. На них путешественникам давали воду и корм для животных.

Тунисского ремесленник Мохамед Гассен Нуира разгадал тайну изготовления натурального фиолетового красителя, известного как Тирский пурпур. Технология была утеряна в 1453 году после падения Константинополя.