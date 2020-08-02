Расшифровали иероглифы на скалах в пустыне

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 2133
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 2997
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 819
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 6282
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 918
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 783
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 576
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 891
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4653
Фото
Все фото
22
5
18
9
11
В кабаке и на рыбалке - какими видели белорусов издатели популярного журнала 1882 года
В кабаке и на рыбалке - какими видели белорусов издатели популярного журнала 1882 года
Космический корабль вблизи сфотографировал поверхность Луны
Космический корабль вблизи сфотографировал поверхность Луны
Сплошные хлопоты - как выглядел волынский городок под властью Польши
Сплошные хлопоты - как выглядел волынский городок под властью Польши
Часы, кольцо и шпоры - откопали растерзанного советской бомбой немца
Часы, кольцо и шпоры - откопали растерзанного советской бомбой немца
Без крыши и с Лениным - как менялся Киевский университет за 185 лет
Без крыши и с Лениным - как менялся Киевский университет за 185 лет
Видео
Все видео
44 года возглавлял Греко-католическую церковь- чем жил митрополит Шептицкий
44 года возглавлял Греко-католическую церковь- чем жил митрополит Шептицкий
Завершился суд над виновниками ядерной катастрофы
Завершился суд над виновниками ядерной катастрофы
Раскопали склад, в который люди сносили налоги
Раскопали склад, в который люди сносили налоги
Как выглядит немецкая подводная лодка, затонувшая 75 лет назад
Как выглядит немецкая подводная лодка, затонувшая 75 лет назад
В лесу нашли старинный бункер
В лесу нашли старинный бункер
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 6282
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 675
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 576
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 1071
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
понедельник, 03 августа 2020 03:13

Расшифровали иероглифы на скалах в пустыне

  Комментировать
Расшифровали иероглифы на скалах в пустыне
В Египте расшифровали надпись. Фото: Archaeological Museum in Poznan

Исследователи из Польши смогли расшифровать в Египте наскальные знаки возрастом 5 тыс. лет

Расшифровка позволила предположить, что сырье из Ливийской пустыни на западе и Аравийской пустыне на востоке способствовала возникновению египетской цивилизации, Archaeology.wiki.

Надписи указывают на то, что эти пустыни пересекали караваны. Во времена первых фараонов они же доставляли сырье для возведения памятников и гробниц.

Один из видов экспортируемого сырья упоминается под названием 'mephat.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как пахла Клеопатра? Ученые воссоздали древние египетские духи

"Мы подозреваем, что это был один из самых распространенных в этом районе сланцев, богатый оксидами железа. Вероятно, он использовался для получения порошка и изготовления красной краски, которую, в свою очередь, можно было применять для украшения гробниц", - пояснил доктор Павел Польковский из Археологического музея в Познани.

Археологи нашли в Ливийской пустыне целую систему стоянок. Они располагались примерно через каждые 30 км, крупные - через каждые 90 км. На них путешественникам давали воду и корм для животных.

Тунисского ремесленник Мохамед Гассен Нуира разгадал тайну изготовления натурального фиолетового красителя, известного как Тирский пурпур. Технология была утеряна в 1453 году после падения Константинополя.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Расшифровали иероглифы на скалах в пустыне». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Украина изменила правила пересечения границы: что нужно знать
Украина изменила правила пересечения границы: что нужно знать Просмотров: 56315
Потрясающие фото крошечных щенков, которые выросли настоящими гигантами
Потрясающие фото крошечных щенков, которые выросли настоящими гигантами
16
 Просмотров: 21673
Самая красивая женщина мира полностью разделась для фотосессии
Самая красивая женщина мира полностью разделась для фотосессии
8
 Просмотров: 18873
Быстрый завтрак: как оригинально подать яичницу с зеленью
Быстрый завтрак: как оригинально подать яичницу с зеленью Просмотров: 11520
В Крыму прорвало только что построенный российскими военными водовод
В Крыму прорвало только что построенный российскими военными водовод 2 Просмотров: 10458
История
Завершила работу послевоенная конференция
Завершила работу послевоенная конференция
 1 Просмотров: 369
Объявили охоту на сбежавших узников
Объявили охоту на сбежавших узников
 Просмотров: 999
Начались Олимпийские игры
Начались Олимпийские игры
 Просмотров: 693
Реставрировали древнюю китайскую колесницу
Реставрировали древнюю китайскую колесницу Просмотров: 423
Варшавское восстание было подавлено за месяц
Варшавское восстание было подавлено за месяц
 Просмотров: 477
Больше всего комментируют
7
Сообщили о смерти легендарного комбата "Червня"
3
Расстреляли эвакуационную группу: имена всех воинов, погибших на Донбассе в июле
3
Я не доставлю вреда Украине - Кравчук
2
Дешево и удобно: как сделать лежаки и гамаки своими руками
2
Кулеба рассказал, чего будут требовать в переговорах с Россией по Донбассу
Голосов: 429
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua