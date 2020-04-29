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четверг, 30 апреля 2020 09:01

Распустили правозащитную организацию, которая боролась с властью

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Распустили правозащитную организацию, которая боролась с властью
50-тысячный митинг во Львове, где 7 июля 1988-го провозгласили создание Украинского Хельсинского союза Фото: facebook.com/Kultur.ua/

Учредительный съезд Украинского Хельсинского союза завершился 30 апреля 1990 года. Участники решили распустить организацию и на ее основе создали Украинскую республиканскую партию.

Общественно-политическая и правозащитная организация УГС была создана во Львове 7 июля 1988-го членами Украинской Хельсинской Группы. Участники подчеркивали, что имеют целью бороться с коммунистическим режимом не политическими, а правовыми методами, путем ознакомления мирового сообщества с нарушением прав человека в Украине. Также стремились познакомить украинцев с Декларацией прав человека и способствовать выполнению статей Заключительного Акта по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе, который был подписан в 1975-м в Хельсинки. Несмотря на объявленную цель, организация все же имела политический характер, а в КГБ ее называли самой опасной для советской власти.

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После реорганизации УГС в УРП, первым председателем новой политической партии избрали диссидента и политзаключенного Левка Лукьяненко. Часть участников Украинской Хельсинской группы во главе с Вячеславом Чорновилом отказались от участия в партии, подчеркивая некоторые ее авторитарные начала. Главной программной целью провозглашалось создание Украинского независимого соборного государства, "в условиях распада последней в мире империи". Представители осуждали коммунистическую идеологию и высказывались за национализацию собственности компартии в Украине.

Первоочередные партийные задачи были опубликованы в самиздатовской газете "Центральная Рада". Среди них: необходимость добиться принятия закона о партиях, общественных и общественно-политических организациях, что должно было способствовать развитию гражданского общества, и принять новый закон о выборах, соответствующий всем нормам международного права. Партия пообещала добиваться создания новой демократической Конституции Украины.

15 ноября 1990-го УРП стала первой партией, официально зарегистрированной в УССР и первой из всех оппозиционных коммунистической власти демократических партий.

Учредительный съезд Народного руха Украины за перестройку завершился 10 сентября 1989-го в Киеве. Появилась новая политическая организация, которая сыграла определяющую роль в демонтаже коммунистической системы в Украине.

Рух сплотил людей разных убеждений - как некоторых коммунистов, так и националистов. Всех объединяла национальная демократическая идея.

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Дата
30
апреля

Распустили правозащитную организацию, которая боролась с властью

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