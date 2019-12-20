Раскрыли тайну статуй с острова Пасхи

Статуи могли служить удобрениями. Фото: Википедия

Коренные жители острова Пасхи в Тихом океане вырубали каменные статуи веря, что те помогают увеличить урожай.

Ученые доказали, что производство базальтовых фигур действительно делало землю плодородной, сообщает ВВС.

Команда американских археологов под руководством Джо Анны Ван Тилберг изучала химический состав базальтовой породы, из которой вырублены статуи. Им помогала геоархеолог и почвовед Сара Шервуд. Они тщательно исследовали две статуи из каменоломни на склоне вулкана Рано Рараку в западной части острова. Из базальта, который добывали в этой каменоломне, сделали 95% всех монолитных статуй.

"Когда мы получили результаты химического анализа, я не поверила своим глазам. Там была очень высокая концентрация элементов, которые я в принципе не ожидала увидеть - вроде кальция или фосфора. Именно они являются ключевыми для успешного выращивания растений и просто необходимы для получения высокого урожая", - сказала Сара Шервуд.

Таким образом статуи удобряли почву на острове. Местные жители выращивали бананы и батат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Откопали уникальную скульптуру мифического чудовища

"В других местах острова почвы быстро истощались и страдали от эрозии, поскольку растения вытягивали из них питательные вещества. Но в каменоломни, где в результате строительных работ земля постоянно удобрялась мелкими фрагментами базальтовой породы, были идеальные условия для выращивания сельхозкультур", - пояснила профессор Шервуд.

Заметив, что рядом с вырубленными из вулканического базальта статуями земля дает больший урожай, аборигены могли расставить их по всему острову.

Отдаленный населенный остров Пасхи с древними скульптурами цивилизации рапануи может утонуть. Чтобы преодолеть угрозу, правительство Японии пожертвовало деньги на преодоление проблемы. Однако статуи, вероятно, придется дополнительно укреплять или переносить в музей.