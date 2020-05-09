Раскопали некрополь с останками людей, которые не болели кариесом

В Сирии обнаружили древнее захоронение. Фото: University of Barcelona

В некрополе византийского города Телль эс-Син на территории современной Сирии знашли скелеты сотен людей, которые, вероятно, почти не страдали от зубной боли.

Анализ показал, что этих людей похоронили в период от V до VII веков нашей эры на левом берегу реки Евфрат, сообщает сайт Университета Барселоны.

71 скелет изучили в лабораторных условиях. Средний рост мужчин составлял 174,5 см, а женщин - 159,1 см. Эти показатели были типичны для всей Византии.

Исследование костей также показали, что эти люди страдали многими болезнями. Среди них рахит и гиперостоз. Многие из обследованных людей умерли от инфекций.

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При этом люди имели хорошее состояние зубов. Они не страдали от зубной боли так, как их современники из других регионов. Только в 2,8% исследованных зубов ученые обнаружили кариес.

Чтобы объяснить этот феномен, исследователи приступили к детальному изучению полостей рта. Они планируют определить рацион питания местного населения.

Рабочие обнаружили 2 могилы аварских воинов на кладбище города Винковци в Ховартии. Их возраст оценивается в 1,3 тыс. лет. Подобные находят на территории города впервые.