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четверг, 11 февраля 2021 12:15

Раскопали могилу вампира

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Раскопали могилу вампира
Бубенчик должен был оповещать людей о выходе вампира на охоту Фото: donday.ru

Археологи из российского города Азов раскопали средневековое захоронение с металлическим бубенчиком. Его положили на случай, если покойный воскреснет как вампир.

Ученые считают, что предмет изготовили в 1300 годах. Его привязали к ногам умершего, информирует портал Don Day.

"Подобный шарик был типичным для золотоордынского Азака XIV века. Он состоял из 2 медных полусфер, соединенных друг с другом. В погребение предмет попал не случайно. Могильник подготовили согласно исламскому обряду, но наличие в нем бубенчика связано с другим набором верований", - отметил археолог Андрей Масловский.

Люди верили, что покойный, в силу каких-то причин, возникших при жизни, может превратится в кровожадное чудовище и выходить по ночам на охоту. В таком случае во время его передвижения бубенчик начал бы звонить, предупреждая местных жителей об опасности.

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Недалеко от итальянского города Пьяцца Армерина на острове Сицилия группа исследователей наткнулась на могилу ХІ в. В ней лежал скелет человека, который был жестоко убит и похоронен вниз лицом.

Скелет был абсолютно голый, на нем не удалось обнаружить никаких следов одежды и личных вещей. Мужчина лежал без гроба затылком вверх. Как отметили археологи, таким способом обычно хоронили тех людей, которых жители считали вампирами, чтобы они не вернулись из мертвых.

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