Раскопали город XIV в. с огромной усадьбой

В Молдове обнаружили город времен Золотой Орды. Фото: "Мир24"

В Молдове археологи раскопали город Костешть XIV столетия.

Обнаружили в нем монеты, фрагменты керамики и части зданий, сообщает "Мир 24".

Костешть был экономическим и политическим центром. Это подтверждают монеты, которые чеканили здесь.

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"Мы склонны верить в то, что сначала в этой зоне было кладбище, а после того, как разросся город, следы захоронений потерялись, кладбище расширилось в ту сторону, а здесь расположилась ремесленная зона", - отметил директор Национального агентства археологии Молдовы Влад Ворник.

В городе обнаружили огромную усадьбу. На ее территории раскопали печь диаметром 4 м. До ее обнаружения считалось, что в этом квартале были только гончарные мастерские.

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