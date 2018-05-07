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понедельник, 07 мая 2018 23:13

Древнегреческий город выставили на продажу

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Древнегреческий город выставили на продажу
Владельцы города не способны его защитить. Фото: ВВС

В Турции выставили на продажу 2500-летний древнегреческий город Баргилию.

Земельный участок площадью в 330 акров с античными руинами является собственностью курорта Бодрум на побережье Эгейского моря. Владельцы продают его за $8,3 млн, сообщает ВВС.

Сейчас между театром, акрополем, фортификационными сооружениями и некрополем выпасают скот.

Владелец археологического памятника Хусейн Учпинар не способен сам защитить древний город. Он попросил помощи правительства.

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Баргилию по легендам основал древнегреческий герой Беллерофонт. Он назвал город в честь своего друга Баргила, сражавшегося вместе с ним против чудовища Химеры и погибшего под копытами Пегаса.

Город грабят черные археологи. Они похитили древнюю мозаику.

Работа государственных органов по сохранению древнего города не проводилась, поскольку он является частной собственностью.

В Турции полиция задержала 20 черных археологов. Пытались продать гробницу византийского периода за $ 4 млн.

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