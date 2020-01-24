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пятница, 24 января 2020 16:02

Раскопали древнюю баню индейцев

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Археологи раскопали баню американских индейцев в Мехико. Ритуальное сооружение называли темаскаль, что означает "дом горячих камней".

До завоевания Мексики конкистадорами темаскаль использовали одновременно как клинику, родильное помещение и место для ритуального очищения, сообщает "Вокруг Света".

Открытие помогло исследователям определить точное местоположение Темаскалтитлана - одного из первых районов Теночтитлана - столицы империи ацтеков. Древний город дал начало современному Мехико.

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Автор: vokrugsveta.ua
  Раскопали древнюю баню индейцев
Раскопали древнюю баню индейцев

Археологи обнаружили остатки большого дворца майя в джунглях Мексики. Убеждены, что принадлежал элите загадочной цивилизации. Руины здания имеют высоту 6 м, длину 55 и ширину 15 м. Исследователи отмечают, что использовали его в 2 исторических периода. Первые камерные сооружения построили между 600 и 900 годами н.э. Через 150 лет, в период расцвета цивилизации, здание обновили.

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