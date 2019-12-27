Нашли дворец уничтоженной цивилизации

Археологи обнаружили остатки большого дворца майя в джунглях Мексики. Убеждены, что принадлежал элите загадочной цивилизации.

Руины здания имеют высоту 6 м, длину 55 и ширину 15 м. Исследователи отмечают, что использовали его в 2 исторических периода, передает Вокруг Света.

Первые камерные сооружения построили между 600 и 900 годами н.э. Через 150 лет, в период расцвета цивилизации, здание обновили.

Кроме дворца, археологи исследуют 4 сооружения центральной площади Кулуба: алтарь, остатки жилых домов и круглый объект который, вероятно, использовали как печь.

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Автор: vokrugsveta.ua В джунглях Мексики нашли новый дворец цивилизации майя

Автор: vokrugsveta.ua В джунглях Мексики нашли новый дворец цивилизации майя

Археологи нашли тоннель с доиспанскими символами ацтеков у города Экатепек в штате Мехико. Само сооружение является частью системы колониальных дамб XVII в., известных под названием Альбарадон-де-Экатепек. Среди 11 изображений были петроглифы, рельефные панели из штукатурки, изображения боевого щита и головы хищной птицы.