Раскопали братскую могилу времен Второй мировой

Братскую могилу 33 советских воинов раскопали на территории Турийского района Волынской области.

Археологические работы проводились у поселков Годовичи, Торговище, Видюты и Пруд поисковым отрядом "Возрождение". Удалось установить, что воины участвовали в освобождении села Луков и в бою за ключевые высоты, передает Волынь 24.

На месте раскопа нашли одежду, каски, фляжки и сумки с патронами.

27 военных перезахоронят в братской могиле поселка Луков 28 октября этого года.

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Автор: volyn24.com На Волыни нашли братскую могилу советских солдат

Автор: volyn24.com На Волыни нашли братскую могилу советских солдат

Автор: volyn24.com На Волыни нашли братскую могилу советских солдат

Археологи нашли массовое захоронение солдат времен Второй мировой войны недалеко от поселка Ивановка-2 Харьковской области. Они погибли во время неудачной Харьковской наступательной операции - попали в "Барвенковский котел". За 7 дней исследователям удалось обнаружить 142 погибших воина. В погребениях находилось от 4 - 20 бойцов.