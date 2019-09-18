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среда, 18 сентября 2019 23:13

Раскопали братскую могилу времен Второй мировой войны

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Раскопали братскую могилу времен Второй мировой войны
Раскопки близ поселка Ивановка-2 проходят уже 3-й год подряд Фото: gx.net.ua

Археологи нашли массовое захоронение солдат времен Второй мировой войны недалеко от поселка Ивановка-2 Харьковской области. Они погибли во время неудачной Харьковской наступательной операции - попали в "Барвенковский котел".

За 7 дней исследователям удалось обнаружить 142 погибших воина. В погребениях находилось от 4 - 20 бойцов, сообщает Город Х.

Найденные вещи указывают, что среди пошибших были как офицеры так и рядовые солдаты. Это различные опознавательные знаки, личные медальоны, инструменты, фляжки, столовые приборы, часы.

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Все артефакты передадут в музеи. Опознавательные знаки отправят в Государственный экспертного научно-исследовательский центр в Киев. Надеются установить личности и сообщить родственникам.

Тех бойцов, чьих родственников не найдут, перезахоронят в Ивановке-2. У братской могилы установят мемориальную плиту.

О погребении стало известно от местных жителей, несколько лет подряд во время обработки полей находили человеческие останки.

В Житомирской области поисковики обнаружили братскую могилу солдат, погибших в 1941 году. Исследователи проводили полевые работы в Бердичевском районе на местах боев 1941 года. За день были найдены тела 12 солдат.

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