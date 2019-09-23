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понедельник, 23 сентября 2019 17:01

Раскопали алтарь с фаллическим символом

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Археологи обнаружили камень фаллической формы в поселении Роллсбо, Швеция. Убеждены, что сделан руками и установлен с символическим целью.

Памятник датируется эпохой поздней бронзы - между 1100 - 500 до н.э. и имеет длину 52 см. С южной стороны имеет мощение которое, вероятно, служило официальным входом, сообщает The History Blog.

У находки обнаружили 5 четких слоев сажи, углеродных материалов и красный камень неизвестного назначения. В одном из слоев нашли обугленные кости животных.

Учитывая контекст, исследователи предполагают, что этот участок, возможно, был связан с культом плодородия. Это единственная подобная находка, которую когда-либо находили на жертвенном месте.

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Автор: Arkeologerna SHM
  Скульпторы бронзового века создали фаллический алтарь
Скульпторы бронзового века создали фаллический алтарь

На севере Израиля обнаружены примечательные артефакты каменного века, и среди них яма со сгоревшими бобами и вырезанный из камня фаллос. Им по шесть тысяч лет.

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