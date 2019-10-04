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пятница, 04 октября 2019 16:19

Рабочие метро наткнулись на скелет матери с младенцем

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Рабочие случайно раскопали скелет женщины с маленькими костями младенца возле станции метро "Пирамиде" в Риме. Остатки датируются эпохой поздней античности IV - V вв. н.э.

Археологи считают, что она умерла при родах. Это подтвердило остеологическое исследование ее бедер. Женщине было около 30 лет. Вместе с ней похоронили ее мертворожденного ребенка, сообщает The History Blog.

Рядом нашли немало железных гвоздей, оставшихся от деревянного гроба. Другие вещи, вероятно, вынесли мародеры.

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Еще одно захоронение в этом же месте обнаружили 20 сентября. Оно принадлежало мужчине от 30 - 39 лет. Все они расположены на исторической местности Остиенсе - древней консульской дороге ведущей из Рима в порт Остия. Сначала некрополь использовали состоятельные граждане республики, впоследствии империи. Строили усыпальницы в виде пирамид, очевидно вдохновлялись египетскими фараонами. Самой известной является Пирамида Гая Цестия, построенная в 12 году до н.э.

В IV - VI вв. н.э. некрополь использовали только бедняки.

Автор: thehistoryblog.com
  Гражданка Римской империи умерла во время родов. Вместе с ней погиб и ребенок.
Гражданка Римской империи умерла во время родов. Вместе с ней погиб и ребенок.

Автор: thehistoryblog.com
  Гражданка Римской империи умерла во время родов. Вместе с ней погиб и ребенок.
Гражданка Римской империи умерла во время родов. Вместе с ней погиб и ребенок.

Итальянские строители под старым театром нашли полную до краев амфору. В древней посудине было запечатано несколько сотен золотых монет V в. - эпохи позднего Рима. Амфора была найдена, когда рабочие копали технический котлован в городе Комо в регионе Ломбардия.

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Дата
04
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