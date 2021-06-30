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среда, 30 июня 2021 11:18

Провозгласило Акт восстановления Украинского Государства

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30 июня 1941 года в оккупированном немцами Львове провозгласили создание Украинского Государства и сформировали правительство - Украинское Государственное Правление во главе с Ярославом Стецько. Украинское Государство через два месяца после создания ликвидировали.

Автор: Центр исследований освободительного движения
  30 июня 1941-го года во Львове по инициативе Организации украинских националистов провозгласили Акт восстановления Украинской государственности
30 июня 1941-го года во Львове по инициативе Организации украинских националистов провозгласили Акт восстановления Украинской государственности

После завершения Первой мировой войны попытки провозгласить независимое Украинское Государство потерпели неудачу. Его разделили между государствами: большая часть Центральной и Восточной Украины в 1921 году вошла в состав Украинской ССР со столицей в Харькове, Восточная Галиция вместе со Львовом - во Вторую Польскую республику, Закарпатье - в Чехословакию, а Северная Буковина - в Румынию.

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Автор: photo-lviv.in.ua
  Правительство Украинского государственного правления сформирували во главе с Ярославом Стецько
Правительство Украинского государственного правления сформирували во главе с Ярославом Стецько

В середине 1920-х годов многочисленные украинские националистические организации в Чехословакии и Польше объединились и 3 февраля 1929-го в Вене создали Организацию украинских националистов во главе с полковником Евгением Коновальцем. Организация объявила защиту украинского этнического населения от репрессий и преследования со стороны властей Польши и СССР и построение на всей украинской этнической территории независимого государства.

После убийства Коновальца в мае 1938-го ОУН возглавил Андрей Мельник, которому не удалось сохранить единство организации. В феврале 1940 года часть националистов во главе со Степаном Бандерой создали собственный Революционный Провод ОУН.

Автор: photo-lviv.in.ua
  Степан Бандера разом з націоналістами створили власний "Революційний Провід ОУН"
Степан Бандера разом з націоналістами створили власний "Революційний Провід ОУН"

С началом немецко-советсткой войны Степан Бандера и его заместитель по проводу ОУН (б) Ярослав Стецько с группой сторонников прибыли в Украину. Однако 29 июня при попытке попасть во Львов Бандеру задержали немцы и отправили в Краков. 30 июня 1941-го вместе с подразделениями вермахта во Львов вошли подразделения украинского батальона "Нахтигаль" во главе с Романом Шухевичем. В тот же день в доме "Просвита" на площади Рынок Стецько с 60 соратниками провел собрание, на котором провозгласили создание "нового Украинского Государства" и сформировали правительство. На башне Княжеской горы они подняли желто-голубой флаг, а сам Акт зачитали по местному украинскому радио.

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В дальнейшем Акт провозглашения Украинского Государства отредактировали - в его названии "провозглашение" заменили на "восстановление". Из текста изъяли память о намерении "бороться против московской оккупации совместно с союзной немецкой армией", а статус собрания, принявшего Акт, изменили на "национальное собрание украинцев". Документ распространили активисты ОУН, которые отправились в Центральную и Восточную Украину для формирования националистического подполья.

Автор: old.uinp.gov.ua
  После задержания Бандеры и Стецько Украинское государство прекратило свое существование
После задержания Бандеры и Стецько Украинское государство прекратило свое существование

Несмотря на то, что Акт провозглашения Украинского Государства поддержан митрополитами УГКЦ Андреем Шептицким и УАПЦ Поликарпом Сикорским, он вызвал осуждение со стороны ОУН Андрея Мельника, атамана Украинской повстанческой армии Бульбы Боровца, который считал его юридически ничтожным. После этого 15 сентября Ярослава Стецько и Степана Бандеру арестовали. В январе 1942 года их отправили в концлагерь Заксенхаузен.

Без руководства Украинское Государство прекратило существование.

Президент Виктор Ющенко 22 января 2010-го присвоил звание Героя Украины лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере. Вручил Орден Государства посмертно.

Высшей награды тот удостоен "за несокрушимость духа в отстаивании национальной идеи, проявленные героизм и самопожертвование в борьбе за независимое Украинское Государство". Орден получил внук руководителя.

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Дата
30
июня

Провозгласило Акт восстановления Украинского Государства

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