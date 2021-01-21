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пятница, 22 января 2021 08:21

Бандере дали звание Герой Украины

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Бандере дали звание Герой Украины
Степан Бандера в 1933-м возглавил ОУН Западной Украины. Фото: istpravda.com.ua

Президент Виктор Ющенко 22 января 2010 года присвоил звание Героя Украины лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере. Вручил Орден Государства посмертно.

Высшей награды тот удостоен "за несокрушимость духа в отстаивании национальной идеи, проявленные героизм и самопожертвование в борьбе за независимое Украинское государство". Орден получил внук проводника.

Степан Бандера родился 1 января 1909-го в селе Старый Угринов на Ивано-Франковщине. В 1928-м переехал во Львов. Учился в Высокой политехнической школе, сейчас - "Львовская политехника". В 1932-м Степан Бандера присоединился к освободительному движению Украины. Выполнял обязанности краевого проводника Организации украинских националистов. В 1933-м полноценно занял этот пост и возглавил ОУН Западной Украины.

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Под руководством Бандеры ОУН осуществили 3 громких политических убийства в своей истории. В частности ликвидировали Алексея Майлова, агента НКВД и секретаря посольства СССР во Львове. В 1934-м Бандеру арестовали польской полицией и приговорили к пожизненному заключению. В 1939-м охрана и администрация тюрьмы, в которой отбывал срок председатель ОУН, бежали за критической ситуации на фронте. Степан Бандера вместе с другими заключенными вышел на свободу.

Степана Бандеру избрали председателем Провода ОУН. После провозглашения "Акта восстановления Украинского государства", его схватили нацисты и посадили в концлагере "Заксенгавзен". Там он был в 1944-м. А 15 октября 1959-го в Мюнхене Бандеру убил агент советского КГБ Богдан Сташинский.

2 апреля 2010 Донецкий окружной административный суд признал противоправным и подлежащим отмене указ президента Виктора Ющенко о присвоении Бандере звания Героя Украины. Такое решение объяснили тем, что звание Героя может быть присвоено только гражданину Украины, а Бандера умер до создания Украинского государства.

Проводника украинских националистов Степана Бандеру похоронили на мюнхенском кладбище Вальдфридгоф на 43 поле 20 октября 1959. За пять дней до этого в подъезде дома на улице Крайтмайр, 7 в Мюнхене в 13:05 нашли еще живого залитого кровью Бандеру. Медицинская экспертиза обнаружила, что причиной смерти был яд. Богдан Сташинский из специального пистолета выстрелил ему в лицо струей раствора цианистого калия.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
22
января

Бандере дали звание Герой Украины

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