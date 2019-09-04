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среда, 04 сентября 2019 11:16

"Происходят массовые политические аресты" - Дзюба

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&quot;Происходят массовые политические аресты&quot; - Дзюба
Презентация фильма состоялась в кинотеатре "Украина" в Киеве Фото: bbc.com

Премьера фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков" состоялась 4 сентября 1965-го в Киеве. Украинские диссиденты Иван Дзюба, Василий Стус и Вячеслав Чорновил призвали зал встать и выразить протест против массовых арестов.

"Сейчас происходят массовые политические аресты украинской интеллигенции и молодежи в Киеве, Львове и других городах. Повторяется 1937 год. Молодежь должна заявить протест власти, заклеймить позором за несправедливость", - произнес Иван Дзюба.

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Часть публики поддержала призыв, но большинство граждан отреагировали с возмущением и призвали мужчину к порядку. Выступление сразу прервала администрация кинотеатра. После окончания демонстрации Дзюбу поддержал Василий Стус, который воскликнул:

"Где же правда? Почему не дают говорить правду? Это безобразие!"

Директор кинотеатра Федор Брайченко вырвал микрофон из рук Дзюбы и приказал транслировать музыку и сирену на радиодинамики. В это время кинотеатр окружили бойцы внутренних войск, а на входе образовалась давка.

После акции Ивана Дзюбу уволили с работы в издательстве "Молодь" и исключили из аспирантуры Киевского педагогического института, Вячеслава Чорновила уволили из редакции газеты "Молодая гвардия", Василия Стуса отчислили из Института литературы АН УССР.

Через 20 лет, в этот же день - 4 сентября Стус умрет в концлагере Кучино в России.

Коммунистическая система объявила войну украинским диссидентам в 1965-м. Арестовывали всех "неблагонадежных". В ходе так называемого первого покоса за "антисоветскую деятельность" лишили свободы более 20 украинских деятелей. Почти всех сослали в трудовые лагеря. "Первый покос" начался 25 августа с ареста 52-летней лаборантки химического кабинета университета Шевченко Евгении Кузнецовой и продолжался до конца года.

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Дата
04
сентября

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