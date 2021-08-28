Проект Большого герба смешной - историк

Алферов считает, что герб нужно доработать. Фото: hromadske.radio

Историк Александр Алферов сказал, что во втором чтении надо подкорректировать Большой герб, чтобы он не был смешным.

"С Большим гербом Украины должно быть и обсуждения и информирование, что такое этот герб. Этого не сделали. Поэтому у людей были эмоциональные взрывы. Гарантирую, что 99,9 процента не ознакомились с тем, что такое герб, геральдика и прочее. Отмечу, что гербом Украины является трезубец. С малым гербом, большим - у нас один есть герб - это трезубец. Другого не будет. Ибо законы геральдики говорят, что гербом является фигура, нарисованная в щите. Все, что вне его, является дополнительными фигурами", - сказал он в эфире "Громадського радіо".

Ученый говорит, что необходимо сделать несколько штрихов.

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"В частности, это работа над короной, которую надо убрать и оставить оригинальную", - сказал он.

На внеочередном заседании Верховной Рады депутаты проголосовали в первом чтении за проект Закона о Большом гербе Украины. В зале зарегистрировался 271 народный депутат. Для первого чтения достаточно 226 голосов. "За" проголосовало 257 депутатов.