Продали за $5 млн - англичане нашли дома чашу китайского императора

Фото: www.dailymail.co.uk

Бронзовую чашу китайских императоров, которую использовали для хранения теннисных мячей продали за $5 млн. Английская семья, владевшая предметом не догадывалась о ее истинной ценности.

Реликвия передавалась в семье из поколения в поколение более 100 лет. Чашу увезли в британский аукционный дом, где ее отклонили как никчемную имитацию XIX в. Все время семья хранила в ней теннисные мячики. У семьи были и другие антикварные предметы, поэтому они пригласили специалиста по азиатскому искусству Реджи Прейсверк. Когда она увидела чашу "ее глаза чуть не выскочили из головы", сообщает The Daily Mail.

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Она взяла ее для проведения исследования и установила, что это китайское кадило изготовленное из золоченой бронзы. Использовалось для важнейших императорских посылок. Изделие создали при династии Цин около 1700-го.

Позолоченные ручки чаши сделаны в виде головы феникса. Центр венчает цветок пиона. В древнем Китае эти символы означали счастье и процветание.

Чашу взяли на аукцион в Гонконге. Начальный лот установили на 40 тыс. фунтов.

"Продавцы были очень довольны оценочной цене, но мы взяли ее в Гонконг и люди очень удивлялись. Это был лучший предмет на ярмарке", - говорят представители семьи.

В музее Гуандун в Китае открылась выставка "Морской путь: Наньхай I - кораблекрушение и морская торговля в Южной династии Сун". Главные экспонаты выставки - сам корабль и вещи, которые он перевозил. На борту судна и на дне возле него было найдено 13 тыс. изделий из китайского фарфора, 17 тыс. медных монет. Также изысканные золотые украшения и человеческие скелеты.