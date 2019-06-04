Показали золотые украшения, которые подняли с утонувшего корабля

В музее Гуандун в Китае открылась выставка "Морской путь: Наньхай I - кораблекрушение и морская торговля в Южной династии Сун". Главные экспонаты выставки - сам корабль и вещи, которые он перевозил.

Фото: Ancient Artifacts

На борту судна и на дне возле него было найдено 13 тыс. изделий из китайского фарфора, 17 тыс. медных монет. Также изысканные золотые украшения и человеческие скелеты.

Исследователи считают, что причиной затопления стала перегрузка корабля.

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Наньхай I - китайский торговый корабль, затонувший недалеко от южного побережья Китая в период правления династии Сун (960-1279 годы). Был обнаружен китайско-британской дайвинг-экспедицией в 1987-м, сообщает Ancient Artifacts.

Корабль подняли с морского дна 21 декабря 2007-го и перевели в специально построенный музей морского шелкового пути Гуандун на острове Хейлинг.

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