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среда, 05 мая 2021 17:34

Приобщались к утверждению независимости и смене президентов - чем раньше занимались государственные секретари США в Киеве

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В ночь на 6 мая в Киев прибудет Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества.

Gazeta.ua предлагает вспомнить госсекретарей США, которые посещали независимую Украину.

Госсекретарь - глава внешнеполитического ведомства. В США эта должность аналогична министра иностранных дел. Кандидатуру на госсекретаря назначает президент и утверждает сенат США.

Первым 18 октября 1991 года госсекретарь Джеймс Бейкер посетил Киев по делу подготовки к признанию независимости Украины. В мае 1992 года на перекрестке L-стрит и 18-й в Вашингтоне Джеймс Бейкер вместе с украинским президентом Леонидом Кравчуком открыли первое посольство Украины в США.

Госсекретарь Уоррен Кристофер приезжал в Украину в октябре 1993 года. Он предложил Украине присоединиться к программе НАТО "Партнерство ради мира". Встретился с президентом Леонидом Кравчуком. Достигли договоренностей о налаживании сотрудничества с МВФ и МБРР.

Мадлен Олбрайт встретилась с президентом Леонидом Кучмой 15 февраля 2002 года. Целью ее визита был мониторинг хода реализации программ Национального института демократии США в Украине, знакомство с ситуацией в Украине, обмен мнениями о современном состоянии украинско-американских отношений.

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Колин Пауэлл приезжал на инаугурацию третьего президента Украины Виктора Ющенко 23 января 2005-го. Передал приглашение посетить США. Вместе с президентом Польши Александром Квасьневским и российским политиком Борисом Немцовым посетил инаугурационной речи на площади Независимости.

Кондолиза Райс сопровождала президента США Джорджа Буша во время поездки в Киев 1 апреля 2008 года. Во время встречи с Ющенко подписали "дорожную карту" на 2008-2009 годы и межправительственное соглашение об инвестиционном сотрудничестве. Буш выразил твердую поддержку политике присоединения Украины к Плану действий членства в НАТО.

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1 июля 2010 года Хиллари Клинтон посетила Киев в должности госсекретаря. До этого она четыре раза была в Украине. 2-3 июля она встречалась с бывшим президентом Виктором Януковичем и другими высокопоставленными чиновниками. Обсудили перспективы расширения сотрудничества в энергетической сфере. Договорились ускорить реализацию проекта утилизации твердого ракетного топлива.

Госсекретарь Джон Керри впервые посетил Киев 5 февраля 2015 года. Заявил, что США будут гарантом мира в Украине. Тогда участие во встрече с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком приняли также канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд. Обсуждали войну на Донбассе. Керри отметил, что за эскалацией стоит Россия.

Государственный секретарь США Майк Помпео посетил Киев с официальным визитом 31 января 2020 года. Встретился с президентом Владимиром Зеленским. Помпео заявил о поддержке Украины в дипломатическом и инвестиционном плане. Заверил, что американские санкции в отношении России продолжат, пока территориальную целостность Украины не восстановят.

В Украину прибывают с визитом председатель Госдепа США Энтони Блинкен в сопровождении заместителя госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд. Этот визит является символической поддержкой Украины, сообщает Gazeta.ua политолог-американист Владимир Дубовик.

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