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понедельник, 14 сентября 2020 12:48

Приняли решение ударить по Москве

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Приняли решение ударить по Москве
На казацкой раде неподалеку Зарайска - теперь Московской области, казаки решили выступать на Москву Иллюстрация: wikipedia

Казаки под предводительством гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного решили наступать на Москву - это произошло на казацкой раде вблизи Зарайска 14 сентября 1618 года. Начали готовить переправу через реку Оку.

Гетман был союзником польского королевича Владислава, который стремился получить московскую корону. В обмен на помощь казаков Речь Посполита обещала расширить казацкую автономию, увеличить реестр и прекратить притеснения православной веры.

Поход продолжался с июня. Казаки взяли Путивль, Рыльск, Курск, Ливны, Елец, Лебедин, Скопин, Ряжск. Разбили всех московских воевод, многих взяли в плен. Уже 20 сентября 1618 года соединились с частями королевича Владислава. Захватили города Ярославль, Переяславль, Романов, Каширу и Касимов.

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В конце сентября объединенные армии осадили Москву, однако взять ее не смогли. Московия пошла на переговоры, а 11 декабря в поселке Деулино - теперь Московской области, враги подписали перемирие. Владислав отказался от московского престола, хотя и сохранил право претендовать на него, а Московия возвращала Речи Посполитой белорусские и украинские Смоленскую, Черниговскую и Новгород-Северскую земли, захваченные ею в XVI в.

Петр Конашевич-Сагайдачный вместе с войском вернулся в Украину через несколько недель.

Казаки во главе с гетманом Петром Конашевичем-Сагайдачным захватили московский город Ливны и уничтожили его защитников 7 июля 1618 года. Тогда продолжался поход 20-тысячного казацкого войска на Москву. Сначала казаки окружили город, а затем начали быструю и неожиданную атаку на крепость. Ворваться внутрь удалось уже к часу дня. В резне, кроме защитников, погиб воевода Петр Данилов, а первый воевода князь Никита Егупов-Черкасский попал в плен.

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Дата
14
сентября

Приняли решение ударить по Москве

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