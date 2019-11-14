Придумали, как по-новому наказывать преступников

14 ноября 1919 в СССР появились Дома принудительных работ - ДОПРы.
ДОПРы появились согласно декрету Совета народных комиссаров "О рабочих дисциплинарных товарищеских судов".
Нарушителей трудовой дисциплины и лиц, не выполнивших нормы выработки осуждали до 6 месяцев наказания.
Большевики заявляли, что вместо старых наказаний тюремным заключением они внедряют перевоспитание трудом. Заключенные работали в мастерских. Шили одежду, мешки, обувь.
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В ДОПРах были собственные пропагандисты и библиотеки. Заключенным навязывали учения большевиков. В Домах принудительных работ также проводили расстрелы. В них было уничтожено многих представителей украинского движения.
В 1930 году ДОПРы ликвидировали.
Украинского учителя и поэта Степана Бендюженка - Бена расстреляли чекисты 1 ноября 1937-го. Жене Анастасии сообщили, что осужденн на 10 лет без права переписки. Печатался как член Союза крестьянских писателей "Плуг". Первый и единственный сборник стихов "Сладкий мир" вышел в 1929 году.
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