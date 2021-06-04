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пятница, 04 июня 2021 19:40

Премьер передал здание в Бабьем Яру российскому проекту

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Премьер передал здание в Бабьем Яру российскому проекту
Здание конторы передали российскому частному проекту. Фото: "Аргумент"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Фонду государственного имущества Украины отдать в аренду частному российскому проекту здание бывшей конторы Лукьяновского еврейского кладбища в Бабьем Яру.

"Юридический адрес российского частного проекта "Мемориал Холокоста "Бабий Яр", которому правительство собирается отдать в аренду здание бывшей конторы еврейского кладбища, ожидаемо совпадает с юридическим адресом Альфа-банка в Украине с точностью до номеров комнат на девятом этаже бизнес-центра "Торонто", - написал в Facebook сопрезидент Ваада Украины Иосиф Зисельс.

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Здание конторы является частью украинского проекта комплексной мемориализации Бабьего Яра.

Благотворительная организация "Международный мемориальный благотворительный фонд "Бабий Яр" подала иск в Окружной админсуд Киева с требованием запретить строительство синагоги в Бабьем Яру. Строительством занимается частный проект "Мемориал Холокоста "Бабий Яр".

Председатели еврейских общин Украины обратились к мэру Виталию Кличко и депутатскому корпусу Киевсовета с призывом о прекращении политизации проекта по созданию Мемориального комплекса Холокоста в Бабьем Яру. Лидеры еврейских организаций, главные раввины большинства областных центров Украины выразили серьезное беспокойство по поводу навешивания политических ярлыков на мемориал и попыток использовать тему памяти жертв Бабьего Яра в политической борьбе.

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04
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