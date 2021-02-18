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четверг, 18 февраля 2021 13:49

Еврейские общины Украины призвали фракции Киевсовета поддержать проект Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"

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Еврейские общины Украины призвали фракции Киевсовета поддержать проект Мемориального центра Холокоста &quot;Бабий Яр&quot;
Председатели еврейских общин Украины призвали Виталия Кличко прекратить политизацию проекта по созданию Мемориального комплекса Холокоста в Бабьем Яру

Председателя еврейских общин Украины обратились к мэру Виталия Кличко и депутатскому корпусу Киевсовета с призывом о прекращении политизации проекта по созданию Мемориального комплекса Холокоста в Бабьем Яру. Лидеры еврейских организаций, главные раввины большинства областных центров Украины выразили серьезное беспокойство по поводу навешивания политических ярлыков на мемориал и попыток использовать тему чествования памяти жертв Бабьего Яра в политической борьбе.

По сообщению "РБК-Украина", об этом говорится в обращении Федерации еврейских общин Украины.

"Мы призываем все политические силы прекратить спекуляции на теме Холокоста, прекратить разделять евреев, в которых погибли родственники от Шоа, на правильных и неправильных. Использовать память о такой трагедии в политической борьбе не возможно", - указано в обращении.

В то же время подписанты выразили поддержку Мемориальному центру Холокоста "Бабий Яр" и обратили внимание на то, что мемориал поддерживают ключевые международные институты, которые занимаются вопросами памяти Холокоста.

Среди ключевых подписантов обращения еврейских общин к депутатам Киевсовета Президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин, президент Объединения иудейских религиозных организаций Украины, главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх, главный раввин Киева Моше Реувен Асман, председатель Совета Федерации Еврейских Общин Украины Мейр Цви Стамблер, главный раввин Днепра и Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий, председатель ОО "Ассоциация евреев-бывших узников гетто и нацистских концлагерей" Борис Забарко, исполнительный директор Всеукраинского еврейского конгресса Иосиф Аксельруд, а также ряд главных раввинов крупных украинских городов и лидеры еврейских общественных организаций.

Авторы обращения призывают Киевсовет выделить три дополнительных участка земли, два из которых являются частью уничтоженного советской властью еврейского кладбища.

"Мы призываем вас проголосовать единогласно за это решение, демонстрируя таким образом уважение к погибших и их памяти", - заявлено в документе.

"Мемориал сотрудничает с Израильским национальным мемориалом Катастрофы (Холокоста) и Героизма Яд Вашем и имеет активную поддержку в Европейском парламенте. Мемориальный центр стал первым украинским институтом, с которым Федеральный архив Германии (Бундесархив) заключил соглашение о сотрудничестве", - говорится в заявлении.

Авторы обращения напомнили, что идея создания комплекса в Бабьем Яру средствами международных доноров была поддержана как предыдущим, так и нынешним руководством Украины.

"В 2016 году его основание официально лично инициировал президент Петр Порошенко. А 29 сентября 2020 года украинское правительство и Фонд подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в присутствии президента Владимира Зеленского. Меморандум был подписан Министром культуры и информационной политики Украины Александром Ткаченко и членом Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", президентом Всемирного еврейского конгресса Рональдом Лаудером", - отмечается в сообщении.

Сейчас под обращением подписались 44 представителя еврейских организаций со всей Украины. Сбор подписей продолжается.

Издание напоминает, что 27 января члены постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений поддержали передачу в аренду благотворительной организации "Фонд Памяти "Бабий Яр" трех земельных участков на территории урочища. В Бабьем Яру планируют реализовать проект по комплексной мемориализации и создать музей Холокоста средствами частных доноров. Окончательное решение о передаче участков в аренду состоится на пленарном заседании Киевского городского совета.

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