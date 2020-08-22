Правительство УНР передало полномочия президенту Украины

Плавьюк передал Кравчуку грамоту Государственного центра УНР. Фото: Pinterest

22 августа 1992 президент УНР в изгнании Николай Плавьюк передал президенту Украины Леониду Кравчуку грамоту Государственного центра УНР.

Согласно ей независимая Украина является правопреемницей Украинской Народной Республики.

"Складывая свои полномочия, мы заявляем, что провозглашенное 24 августа и утвержденное 1 декабря 1991 народом Украины Украинское государство продолжает государственно-национальные традиции УНР и является правопреемником Украинской Народной Республики", - говорилось в заявлении.

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Плавьюк выполнял постановление Трудового Конгресса УНР 1919 года. Его подписал председатель Директории УНР Симон Петлюра. В ней говорилось о прекращении деятельности Государственного Центра УНР в случае провозглашения независимости Украинского государства.

Со стороны украинской власти процесс координировал будущий первый председатель Конституционного суда Иван Тимченко.

10 марта в канадском городе Берлингтон умер Николай Плавьюк, 86 лет, последний президент Украинской Народной Республики в изгнании, председатель Организации украинских националистов и Фонда им. Олега Ольжича.