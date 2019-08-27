Правительство решило изменить количество выходных

"Непрерывку" ввели в СССР 27 августа 1929-го в ходе Сталинской индустриализации. Так называли неделю, состоящую из 5 дней - "пятидневку". Ею заменили привычную 7-дневную неделю. С этого времени рабочие имели 4 рабочих дня и 1 выходной. Таким образом большевики стремились установить непрерывность работы на всех предприятиях.

Нововведение получило название советский революционный календарь. Каждый день недели такого календаря имел определенный цвет, которому соответствовал работник. Рабочие дни пяти групп отмечались в календаре желтым, розовым, зеленым, красным и фиолетовым.

Автор: wikipedia Советский календарь на 1930. Цветом выделены разные дни пятидневной недели, однако традиционные семидневные недели и число дней в месяцах сохранили.

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Новая система позволяла почти полностью исключить простои на производстве из-за выходных. Недостатком было то, что работники имели 2 выходных в 10 дней, а не в 7, как было раньше. Также это значительно влияло на семейные отношения, ведь выходные могли не совпадать.

Новый календарь кроме промышленной выгоды имел и идеологическую. Большевики планировали уничтожить христианский воскресный цикл с пятницам, субботам и воскресеньями. Дни лишались традиционных названий, вместо этого назывались: первый день пятидневки, второй и т.д. Год состоял из 72 пятидневок.

Календарь ликвидировали в 1940 постановлением "О переходе на 8-часовой рабочий день и 7-дневную рабочую неделю". Таким образом он просуществовал 11 лет. Впоследствии пятидневкой стали называть традиционную рабочую неделю с понедельника по пятницу.

Первый пятилетний план приняли 23 апреля 1929 года во время 16-й конференции ВКП(б). С его помощью хотели провести быструю индустриализацию в течение 1928-1933 годов. Полностью пятилетний план выполнен не был. В Украине начали строить ДнепроГЭС, Харьковский тракторный завод, Краматорский машиностроительный завод, "Криворожсталь", а также металлургические заводы в Мариуполе и Запорожье. Новые предприятия вывели Украину на уровень крупных индустриальных стран. Промышленный потенциал в 1940-м в семь раз превышал показатель 1913 года.