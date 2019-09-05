Позволили расправу над сторонниками прежней власти

"Смерть буржуазии и ее прихвостням. Да здравствует красный террор", - было написано на большевистских плакатах Фото: wikipedia

Большевистское правительство издало декрет о "красном терроре" 5 сентября 1918-го. Началась массовая кампания по уничтожению "врагов революции".

"В борьбе с контрреволюцией обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью", - обосновывалось в постановлении.

Большевики стремились усилить чекистов, направив к ним как можно больше "ответственных партийных товарищей".

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По постановлению всех классовых врагов должны были изолировать в концентрационных лагерях. Крупнейших противников октябрьского переворота предполагалось уничтожать:

"Подлежат расстрелу все лица, принадлежащие к белогвардейским организациям, мятежам и беспорядкам. Необходимо опубликовать имена всех расстрелянных, а также основания применения к ним этой меры"

Красный террор в Украине начался значительно раньше - со вступлением большевистских войск Михаила Муравьева в Киев из которого отступила Центральная Рада. В распоряжении от 4 февраля 1918 года командир приказал "уничтожить всех офицеров, юнкеров, гайдамаков, монархистов и всех врагов революции". Часто жители города сами могли указывать пальцем на этих "врагов". В ходе кампании в Киеве погибло от 2-5 тыс. человек.

С этого времени террор стал основным инструментом удержания власти большевиками.

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