Позволили расправу над сторонниками прежней власти

 
Ексклюзивы
1/5
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
1 Просмотров: 558
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 882
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
Просмотров: 567
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Просмотров: 8604
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1188
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1827
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 6309
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 6336
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1755
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 792
Фото
Все фото
10
16
21
21
15
Война в Галиции - показали старинные фото маневров
Война в Галиции - показали старинные фото маневров
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
Кафе, рынки и многоэтажки - показали фотографии советских Черкасс
Кафе, рынки и многоэтажки - показали фотографии советских Черкасс
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад
Показали обувь, которой пользовались модницы в древности
Показали обувь, которой пользовались модницы в древности
Видео
Все видео
"Чтобы не сделал ничего живым": в Ровенской области нашли захоронение, которому 6 тыс лет
"Чтобы не сделал ничего живым": в Ровенской области нашли захоронение, которому 6 тыс лет
О смерти Стуса боялись говорить другим заключенным
О смерти Стуса боялись говорить другим заключенным
Крестьяне нашли таинственные катакомбы
Крестьяне нашли таинственные катакомбы
На дне моря нашли корабль, которому более 170 лет
На дне моря нашли корабль, которому более 170 лет
Последний американский концерт The Beatles оказался убыточным
Последний американский концерт The Beatles оказался убыточным
Интервью
1/5
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 882
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 29034
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6687
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2574
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2763
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 сентября 2019
1 Просмотров: 1233
Мері
Скутість перших хвилин зустрічі випускників розвіює Вовка Мельниченко. Він приїхав з Америки. Розповідає історію про кабана. — Прилетів я ...
четверг, 05 сентября 2019 13:59

Позволили расправу над сторонниками прежней власти

  Комментировать
Позволили расправу над сторонниками прежней власти
"Смерть буржуазии и ее прихвостням. Да здравствует красный террор", - было написано на большевистских плакатах Фото: wikipedia

Большевистское правительство издало декрет о "красном терроре" 5 сентября 1918-го. Началась массовая кампания по уничтожению "врагов революции".

"В борьбе с контрреволюцией обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью", - обосновывалось в постановлении.

Большевики стремились усилить чекистов, направив к ним как можно больше "ответственных партийных товарищей".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бой под Крутами: студенты задержали в десять раз большую армию

По постановлению всех классовых врагов должны были изолировать в концентрационных лагерях. Крупнейших противников октябрьского переворота предполагалось уничтожать:

"Подлежат расстрелу все лица, принадлежащие к белогвардейским организациям, мятежам и беспорядкам. Необходимо опубликовать имена всех расстрелянных, а также основания применения к ним этой меры"

Красный террор в Украине начался значительно раньше - со вступлением большевистских войск Михаила Муравьева в Киев из которого отступила Центральная Рада. В распоряжении от 4 февраля 1918 года командир приказал "уничтожить всех офицеров, юнкеров, гайдамаков, монархистов и всех врагов революции". Часто жители города сами могли указывать пальцем на этих "врагов". В ходе кампании в Киеве погибло от 2-5 тыс. человек.

С этого времени террор стал основным инструментом удержания власти большевиками.

В Полтаве отметили 100-летие объявления Украинской Народной Республикой независимости. В краеведческом музее имени Василия Кричевского показали оригинал Четвертого универсала УНР, которых в мире насчитывают до 10.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Позволили расправу над сторонниками прежней власти». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
сентября

Позволили расправу над сторонниками прежней власти

Украинское правописание приблизили к русскому

Политзаключенного нашли в камере с разрезанным животом

Убитые братья стали первыми русскими святыми

Самое читаемое
Зайцева &quot;ушла&quot; по этапу: показали фото и видео &quot;жилья&quot;
Зайцева "ушла" по этапу: показали фото и видео "жилья"
7
 Просмотров: 43858
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
3
 Просмотров: 38772
Односельчане рассказали подробности о повешенной девочке
Односельчане рассказали подробности о повешенной девочке
 Просмотров: 24381
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
23
 Просмотров: 23501
&quot;Мисс Украина-2019&quot;: в сеть попали самые &quot;горячие&quot; снимки участниц конкурса
"Мисс Украина-2019": в сеть попали самые "горячие" снимки участниц конкурса
24
 Просмотров: 19477
История
Из США вернут картину, которую вывезли из украинского музея во время войны
Из США вернут картину, которую вывезли из украинского музея во время войны Просмотров: 99
Украинское правописание приблизили к русскому
Украинское правописание приблизили к русскому
 Просмотров: 225
Политзаключенного нашли в камере с разрезанным животом
Политзаключенного нашли в камере с разрезанным животом
 Просмотров: 531
Убитые братья стали первыми русскими святыми
Убитые братья стали первыми русскими святыми
 Просмотров: 639
В древней крепости нашли водоочистительную систему
В древней крепости нашли водоочистительную систему Просмотров: 1116
Больше всего комментируют
8
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
6
Депутат от "Слуги народа" спровоцировал скандал из-за российского флага
5
"Не завидуйте!". Депутат попалась на интимной переписке
3
Выбрав Зеленского, Украина продолжила мировой тренд на популизм
2
Зеленский объяснил, почему ветировал закон о "Пласт"
Голосов: 20
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua