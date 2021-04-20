Посреди города нашли античную дорогу

В Турции обнаружили дорогу римского периода. Фото: Haber Turk

Во время раскопок в древнем поселении Амида Хейюк на территории современного города Диярбакыр на юго-востоке Турции обнаружили древнюю римскую дорогу.

"Очень интересные находки продолжаем выявлять во время раскопок. Найдена часть улицы и сохраненная структура дороги того периода. После завершения раскопок будет также открыта Триумфальная арка", - сообщили археологи, передает Haber Turk.

Находке примерно 2 тыс. лет.

Профессор Ирфан Йылдыз считает, что работы продлятся около года. В 2022-м их откроют для туристов. Дорога хорошо сохранилась. Ее называют ярким примером строительства мощеных дорог римского периода. Во время раскопок исследователи ожидают обнаружить много артефактов.

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В городе планируют открыть несколько новых пешеходных маршрутов для ознакомления с различными памятниками истории.

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