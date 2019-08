Последний американский концерт The Beatles оказался убыточным

Свой последний концерт в США группа The Beatles сыграли 29 августа 1966 в парке Кендлстик в Сан-Франциско.

На концерт могло прийти 42,500 зрителей, но раскупили 25,000 билетов. Фанаты платили от $ 4.50 до $ 6.50 за билет.

Сбор Битлз составил примерно $ 90 тыс. Они взяли 65% от общей суммы. Промоутер концерта Tempo Productions понес убытки.

Сцену разместили на бейсбольном поле. Группа исполнила 11 песен. Завершила концерт композицией Long Tall Sally.

Джон Леннон и Пол Маккартни взяли на сцену кинокамеру. Сняли толпу, остальную часть группы и себя на расстоянии вытянутой руки.

"На этом концерте в Сан-Франциско, казалось, что это может быть в последний раз, но я никогда не чувствовал себя полностью в этом уверенным, пока мы не вернулись в Лондон", - рассказывал участник группы Ринго Старр.

