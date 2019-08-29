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четверг, 29 августа 2019 13:15

Последний американский концерт The Beatles оказался убыточным

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Последний американский концерт The Beatles оказался убыточным
В 1966 в США прошел концерт The Beatles. Фото: Ultimate Classic Rock

Свой последний концерт в США группа The Beatles сыграли 29 августа 1966 в парке Кендлстик в Сан-Франциско.

На концерт могло прийти 42,500 зрителей, но раскупили 25,000 билетов. Фанаты платили от $ 4.50 до $ 6.50 за билет.

Сбор Битлз составил примерно $ 90 тыс. Они взяли 65% от общей суммы. Промоутер концерта Tempo Productions понес убытки.

Сцену разместили на бейсбольном поле. Группа исполнила 11 песен. Завершила концерт композицией Long Tall Sally.

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Джон Леннон и Пол Маккартни взяли на сцену кинокамеру. Сняли толпу, остальную часть группы и себя на расстоянии вытянутой руки.

"На этом концерте в Сан-Франциско, казалось, что это может быть в последний раз, но я никогда не чувствовал себя полностью в этом уверенным, пока мы не вернулись в Лондон", - рассказывал участник группы Ринго Старр.

Новозеландский режиссер Питер Джексон снимет документальный фильм о британском рок-группе "Битлз". Лента Let It Be базироваться на ранее не опубликованных архивных кадрах записи музыкантами своего последнего альбома в январе 1969 года. О новом проекте постановщик кинотрилогии "Властелин колец" сообщил на своей странице в Фейсбуке.

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Дата
29
августа

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