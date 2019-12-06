Портвейн ведрами и драки за торты: как торговали в конце 1980-х

Показали фото торговых очередей в СССР в 1980 годах.
Их выложило сообщество Клуб коренного киевленина.
Кроме очередей, на фотографиях можно увидеть типичный для того времени дефицит товаров. Очередной пик товарного дефицита в СССР был вызван последствиями экономических реформ 60-х годов. Позже в период Перестройки, в результате резкого увеличения номинальных денежных доходов населения, дефицитными стали практически все товары, которые пользовались хотя бы каким-то спросом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинскую экономику ожидает ухудшения
В сети опубликовали фотографии Советского Союза периода развитого социализма - конца 70 - нач. 80-х годов. Фотографии сделаны Владимиром Соколаевим.
Фотохудожника обвиняют в тенденциозности и очернении советских людей. На самом деле фото изображают только обычную, рутинную, будничную жизнь небольших городков, райцентров Советского Союза.
Комментарии