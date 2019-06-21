Какой была советская обыденность в 80-х - подборка фотографий

Фото: cameralabs.org

В сети опубликовали фотографии Советского Союза периода развитого социализма - конца 70 - нач. 80-х годов. Фотографии сделаны Владимиром Соколаевим.

Фотохудожника обвиняют в тенденциозности и очернении советских людей. На самом деле фото изображают только обычную, рутинную, будничную жизнь небольших городков, райцентров Советского Союза, сообщает Cameralabs.

"Фотограф - это снайпер, а не пулеметчик", - любит говорить он.

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Владимир Соколаев родился в 1952 году в Новокузнецке, Россия. Окончил Ленинградский институт киноинженеров в 1983 году. Профессию фотографа выбрал в 1974 году на металлургическом комбинате КМК в Новокузнецке. Организатор и участник первой в СССР творческой группы фотографов "ТРИВА" с момента ее основания в 1978 году, до закрытия в 1982-м. Занимается только документальной фотографией - от социальной до ландшафтной. Участник 76-х зарубежных, международных и всероссийских выставок и конкурсов. Был отмечен 12-ю дипломами, 16-ю премиями, 5-ю призами и 2-мя медалями. С 1987 года начал представлять социальные фотопроекты "Дети в Доме" (1987), фотовыставка-акция "Экология" (1988), "Регион" (1989), "Дом Ребенка" (1989), "Храм" (1990). Персональные фотовыставки открывал более 15 раз.