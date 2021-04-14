Попытка изменить статус языка вызвала массовые протесты

В 1978-м в Тбилиси отстояли государственный статус грузинского языка. Фото: secrethistory.su

14 апреля 1978 в Тбилиси и других грузинских городах прошли массовые протесты с требованием признания грузинского языка официальным.

В 1977 году приняли новую конституцию СССР. В республиках начали готовиться новые проекты конституций.

Статья 75 проекта конституции Грузинской ССР содержала упоминание лишь о русском языке.

"Грузинская ССР обеспечивает использование в государственных и общественных органах, культурных и других учреждениях русского языка и осуществляет всестороннюю заботу о его развитии. В Грузинской ССР на основе равноправия обеспечивается свободное использование во всех органах и учреждениях русского, а также других языков, которыми пользуется население", - говорилось в проекте.

Бывшая конституция указывала, что государственным языком Грузинской ССР является грузинский язык.

Среди студентов и преподавателей пошли слухи, что грузинский язык по новой конституции больше не будет государственным.

Начали готовить митинги. Дочь директора "Грузия-фильм" Резо Чхеидзе и студентка Тбилисского университета Тамрико Чхеидзе распространяли листовки с призывами выйти на демонстрацию.

Демонстранты собрались у здания университета и прошли через центр города к Дому правительства. Несли транспаранты, читали стихи грузинских классиков. Вдоль пути демонстрации с интервалом в 10 м стояли солдаты и милиционеры. Силовики пытались остановить протестующих, но их отталкивали мужчины, которые шли впереди.

Последний заслон состоял из поставленных поперек улиц грузовых машин для развозки хлеба. Одну из них вынесли на руках. Так удалось пройти к Дому правительства около 10 тыс. человек. Остальных милиция отсекла. Они остались у университета, но не расходились.

Возле правительства начался митинг. Студентки мединститута порвали на полотнища свои белые халаты и губной помадой написали на них требования сохранить грузинский язык как государственный. Из Дома правительства передали открытки с компромиссным текстом статьи. Грузинский язык предлагали назвать республиканским. Демонстранты начали жечь листовки и продолжали скандировать: "Государственный!"

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Тогда включили репродукторы, которые транслировали на площадь ход заседания Верховной Рады во главе с Эдуардом Шеварднадзе. Тот говорил, что Грузия обсудила статью с Москвой. Демонстранты начали возмущаться. Тогда политики заявили, что сохранят статью. Это вызвало овации. Но демонстранты не расходились, пока Шеварнадзе лично не заявил о государственном статусе грузинского языка.

14 апреля в современной Грузии отмечается как День родного языка.

Советские войска разогнали мирную Демострация в Тбилиси 9 апреля 1989-го. Погибли 19 человек. Абхазия вышла из состава Грузии и объявила желание войти в состав СССР. 4 апреля лидеры грузинского национального движения перед Домом правительства в Тбилиси начали бессрочный митинг. К лозунгам остановить сепаратизм присоединились также призывы против советской власти в Грузии и в поддержку независимости страны. ЦК Компартии Грузии обратился к Москве с просьбой направить в Тбилиси дополнительные воинские подразделения для разгона демонстрации силой.