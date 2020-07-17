Помогли древние экскременты - ученые рассказали, когда люди освоили Америку

Древние экскременты доказали заселение Северной Америки людьми до Кловис Фото: ncl.ac.uk

Ученые из Университета Ньюкасла доказали, что древние люди заселили Америку еще до культуры Кловис. Нашли окаменелые человеческие экскременты, которым более 12 тыс. лет в пещере Пейсли штат Орегон.

В течение XX в. представители археологической культуры Кловис считались древнейшими поселенцами Северной Америки. Предполагалось, что они первыми попали в Новый Свет около 12 тыс. лет назад. На это указывали остатки множества каменных орудий и очагов, которые находили археологи. Сейчас все больше ученых придерживаются мнения, что на континенте существовало несколько докловисских групп, но датировать их стоянки было тяжело из-за отсутствия соответствующих артефактов, говорится на сайте университета.

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Предыдущие радиоуглеродные датировки экскрементов, найденных в пещерах Пейсли, показали, что люди жили там от 12,4 тыс лет назад.

После исследований оставалось много дискуссий относительно данных ДНК с тех копролитов, но ученым удалось доказать, что найденные экскременты действительно принадлежали людям, а не животным. На это указали липиды. Таким образом люди расселялись Северной Америкой еще до представителей культуры Кловис. Также они использовали каменные орудия, которые сильно отличались от кловисских.

"Вопрос о том, когда и как люди впервые заселили Америку, было предметом острых дискуссий. Используя другой подход, мы смогли продемонстрировать, что в районе Большого бассейна имелись докловисские популяции, и решили эту дискуссию раз и навсегда", - отметила старший преподаватель Университета Ньюкасла Лиза-Мари Шилито.

Ученые считают, что древние люди начали заселять Америку на несколько тысяч лет раньше, чем считалось. Ранее были убеждены, что первое заселение произошло во время Ледникового периода около 14,8 тыс. лет назад. Люди переходили на континент по Беринговому перешейку из Сибири. Новые находки каменных орудий, очагов и костей крупных животных на древней стоянке Куперс Ферри в штате Айдахо имеют возраст в 15,2 - 16,5 тыс лет. Это прямо противоречит общепринятой гипотезе. Предполагают, что на самом деле люди двигались на лодках вдоль тихоокеанского побережья в южном направлении. Впоследствии наткнулись на устье реки Колумбия недалеко от современного города Портленд, США, по которой и попали на континент.