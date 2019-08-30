Рассказали, как древние люди попали в Америку

Представители культуры Кловис были предками индейцев Северной Америки Фото: discover24.ru

Древние люди начали заселение Америки на несколько тысяч лет раньше, чем считалось. Ученые были уверены, что первое заселение произошло во время Ледникового периода около 14,8 тыс. лет назад. Люди переходили на континент по ледяному Беринговому перешейку из Сибири.

Новые находки каменных орудий, очагов и костей крупных животных на древней стоянке Куперс Ферри в штате Айдахо имеют возраст в 15,2 - 16,5 тыс лет. Это прямо противоречит общепринятой гипотезе, говорится в исследовании Science.

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Авторы исследования считают, что миграции происходили иным образом. Ведь в указанный период Берингов ледовый коридор еще не был сформирован. Единственным объяснением заселения является использование лодок. Люди двигались на них вдоль тихоокеанского побережья в южном направлении. Впоследствии наткнулись на устье реки Колумбия недалеко от современного города Портленд, США.

"Река Колумбия стала бы первым местом к югу от ледника, где древние люди могли бы легко проплыть", - отметил историк Лорен Дэвис.

Обнаруженные артефакты более примитивные чем орудие культуры охотников Кловис, которую долгое время считали первой и древнейшей в Северной Америке.

Американские ученые уверены, что человек мог прибыть в поисках новых территорий в Америку значительно раньше, чем многие предполагали.Раскопки специалисты провели во Флориде. Им удалось найти человеческие орудия труда рядом с костями мастодонтов. После использования специальной аппаратуры специалисты смогли определить дату возникновения находок. Исследователи убеждены, что люди начали обитать в Америке значительно раньше, где-то на 1,5 тысячи лет.