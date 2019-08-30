Рассказали, как древние люди попали в Америку

 
Ексклюзивы
1/5
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 792
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1350
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 531
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 405
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1368
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 4887
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 23112
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 2646
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Просмотров: 1863
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
4 Просмотров: 3357
Фото
Все фото
21
15
9
18
7
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад - подборка фото
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад - подборка фото
Показали обувь, которой пользовались модницы в древности
Показали обувь, которой пользовались модницы в древности
Как в Галичине в старину добывали нефть - подборка фото
Как в Галичине в старину добывали нефть - подборка фото
Грациозные и стильные - как в старину охотились женщины
Грациозные и стильные - как в старину охотились женщины
Жители города на Подолье в XIX в. - подборка фото
Жители города на Подолье в XIX в. - подборка фото
Видео
Все видео
На дне моря нашли корабль, которому более 170 лет
На дне моря нашли корабль, которому более 170 лет
Последний американский концерт The Beatles оказался убыточным
Последний американский концерт The Beatles оказался убыточным
10 знаковых политических событий за 28 лет Независимости
10 знаковых политических событий за 28 лет Независимости
Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы
Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы
Дорожники разрыли курган
Дорожники разрыли курган
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 23112
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6345
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2511
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2682
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
29 августа 2019
Просмотров: 405
Інший світ
Тиждень тому зустрів приятеля, дружбу з яким дуже ціную, бо вона здається неможливою — настільки ми різні за походженням і природою. Приміром ...
пятница, 30 августа 2019 14:46

Рассказали, как древние люди попали в Америку

  Комментировать
Рассказали, как древние люди попали в Америку
Представители культуры Кловис были предками индейцев Северной Америки Фото: discover24.ru

Древние люди начали заселение Америки на несколько тысяч лет раньше, чем считалось. Ученые были уверены, что первое заселение произошло во время Ледникового периода около 14,8 тыс. лет назад. Люди переходили на континент по ледяному Беринговому перешейку из Сибири.

Новые находки каменных орудий, очагов и костей крупных животных на древней стоянке Куперс Ферри в штате Айдахо имеют возраст в 15,2 - 16,5 тыс лет. Это прямо противоречит общепринятой гипотезе, говорится в исследовании Science.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Археологи нашли древнейшее оружие на континенте

Авторы исследования считают, что миграции происходили иным образом. Ведь в указанный период Берингов ледовый коридор еще не был сформирован. Единственным объяснением заселения является использование лодок. Люди двигались на них вдоль тихоокеанского побережья в южном направлении. Впоследствии наткнулись на устье реки Колумбия недалеко от современного города Портленд, США.

"Река Колумбия стала бы первым местом к югу от ледника, где древние люди могли бы легко проплыть", - отметил историк Лорен Дэвис.

Обнаруженные артефакты более примитивные чем орудие культуры охотников Кловис, которую долгое время считали первой и древнейшей в Северной Америке.

Американские ученые уверены, что человек мог прибыть в поисках новых территорий в Америку значительно раньше, чем многие предполагали.Раскопки специалисты провели во Флориде. Им удалось найти человеческие орудия труда рядом с костями мастодонтов.

После использования специальной аппаратуры специалисты смогли определить дату возникновения находок. Исследователи убеждены, что люди начали обитать в Америке значительно раньше, где-то на 1,5 тысячи лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рассказали, как древние люди попали в Америку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
августа

В Украине запретили партию

Нелегальная организация националистов провела съезд

Первый пылесос перевозили лошадьми и парковали возле дома

Самое читаемое
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
3
 1 Просмотров: 53419
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: &quot;Дяденька, не стреляйте&quot;
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
5
 Просмотров: 23112
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад - подборка фото
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад - подборка фото
21
 Просмотров: 21252
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
 3 Просмотров: 21055
Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня
Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня 1 Просмотров: 20747
История
На дне моря нашли корабль, которому более 170 лет
На дне моря нашли корабль, которому более 170 лет
 Просмотров: 468
В Украине запретили партию
В Украине запретили партию
 Просмотров: 522
Нелегальная организация националистов провела съезд
Нелегальная организация националистов провела съезд
 Просмотров: 270
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад - подборка фото
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад - подборка фото
21
 Просмотров: 21252
Первый пылесос перевозили лошадьми и парковали возле дома
Первый пылесос перевозили лошадьми и парковали возле дома
 Просмотров: 450
Больше всего комментируют
7
"Х*й им в ж*пу" - "слугу народа" поймали на переписке
4
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
4
Обвал дома в Дрогобыче: число погибших увеличилось до 8
3
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
2
Зеленский отреагировал на обвал дома в Дрогобыче
Голосов: 2319
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua