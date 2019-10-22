Полякам разрешили вести поисковые работы в Украине

Украина пригласила поляков к совместным поискам жертв НКВД Фото: drohobych-rada.gov.ua

Украина пригласила польских специалистов к участию в раскопках безымянных могил в Дрогобыче Львовской области. Рядом с украинцами, жертвами НКВД могли стать поляки.

Польская сторона охотно приняла приглашение. Считает это важным шагом к реализации обещаний украинской стороны относительно поиска польских жертв в Украине, пишет Польское радио.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польша хочет построить новые кладбища в Украине

"Мы будем наблюдателями, потому что приглашены в такой формуле. Итак, двое специалистов с нашей стороны будут анализировать действия, которые там происходят. Постараемся собрать достаточно материала, чтобы, возможно, в будущем часть найденных останков идентифицировать. Мы не сомневаемся, что там также польские граждане - Второй Речи Посполитой", - говорит вице-глава Института национальной памяти Польши Кшиштоф Швагжик.

Массовое захоронение жертв НКВД обнаружили в Дрогобыче Львовской области. Эксперты мемориально-поискового центра "Доля" проводили раскопки на территории сада на территории бывшей тюрьмы НКВД. Всего удалось раскопать 13 захоронений, в который нашли остатки 16 человек, которых убивали в затылок.