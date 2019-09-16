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понедельник, 16 сентября 2019 10:24

Польское правительство взялось за украинцев

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Польское правительство взялось за украинцев
В ходе пацификации запретили проводить чествования казаков, погибших в бою под Берестечком 1651-го Фото: twitter.com

Польское правительство начало насильственное "умиротворение" украинцев в Галичине 16 сентября 1930-го. Акция получила название "пацификация". Проведена во главе с председателем правительства Польши маршалом Юзефом Пилсудским и министром внутренних дел Фелицианом Славой-Складовским.

Поводом стали протесты украинцев в Галичине относительно польского господства. Ответственность за это возлагали на ОУН и ее подразделение - Украинскую военную организацию. Те сразу остановили саботажную кампанию.

Пацификация имела истинной целью ослабление украинских политических сил в крае. К ней привлекли более 1 тыс. полицейских, военную кавалерию и вспомогательные подразделения. За несколько дней арестовали выдающихся украинских общественных деятелей - председателя УНДО Дмитрия Левицкого, адвоката Владимира Целевича, священника Ивана Лещинского.

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Ликвидировали украинские общественные организации: "Січ", "Пласт", "Сокіл". Закрыли гимназии в некоторых городах. Разгромили "Просвіти" и кооперативы.

Украинские политические деятели, поддержанные митрополитом Андреем Шептицким, просили прекратить террор против населения, но тщетно. Всего поляки провели более 5 тыс. карательных акций по украинским селам и городам.

Репрессии привели к уменьшению украинского представительства в польских органах власти. Украинцы из Галичины получили только 20 мест в Сейме. Впоследствии они обратятся в Лигу Наций с просьбой нажать на Польшу и заставить ее выполнять обязательства относительно украинцев. В январе 1932-го Лига Наций осудила действия польского правительства в отношении населения Галичины. Кампания прекратилась.

Закон "О некоторых постановлениях в организации школьного образования" приняли в Польще 31 июля 1924-го. Этим актом, вместо национальных школ, создавались двуязычные. Преподавание в них постепенно переходило на польский язык.

Тогда в Восточной Галичине было более 2 тыс. украинских школ. К началу Второй мировой войны их осталось только 352. По окончании таких школ украинцев не допускали к получению высшего образования. Привилегии имели только те, кто отслужил в польской армии и принял присягу.

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Дата
16
сентября

Польское правительство взялось за украинцев

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