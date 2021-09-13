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понедельник, 13 сентября 2021 16:13

Полонины, гуцульская свадьба и сплавщики леса - что увидел в украинских Карпатах чешский фотограф в 1936 году
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Фердинанд Бучина с женой Властой, проводник Николай Думен (слева) и конь Муци
Фото: "Локальна історія"
Фердинанд Бучина
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Ромы в Ужгороде
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Показали фотографии, которые делал чешский фотограф Фердинанд Бучина на Закарпатье 1936 года.

После женитьбы с Властой Сыхровской он решил отправиться в путешествие в Боливию. Но родители отказались отпускать так далеко. Те решили осуществить свадебное путешествие в Карпаты, сообщает "Локальна історія".

"Еще слишком рано и мы недалеко от рынка, где собираются крестьяне, чтобы продать свои продукты. Это время сбора лесных плодов, поэтому мы видим здесь много красных ягод и грибов с окружающих лесов, нанизанных на веточки вербы или стебли цветов. Человеку может показаться, что грибы продают "на метр". Для покупателя это удобно тем, что он может осмотреть каждый гриб, прежде чем покупать такую "цепочку". Он может спросить: "А что это?". "Ничего, это только дырочка", - быстро отвечает русинка. "Где дырочка, там и червь", - бормочет покупатель, и торговля завершается", - пишет Фердинанд об Ужгороде.

Он фотографировал местных жителей и улицы города. Из Ужгорода фотограф с женой отправились в Ужоцкий перевал. Там осмотрели села.

Затем отправились на полонину Руна. Путешественники ночевали в колыбах пастухов, слушали рассказы гуцулов. Чехам помогал местный проводник Николай Думен с лошадью Муци.

"Когда приходит полдень, Николай обнаруживает воду своим острым инстинктом, так как в полонинах она нужна. Затем разжигает огонь с помощью дров и готовит простой обед, но такой вкусный, который мы никогда не ели. Наш проводник достает из полотняного мешка сало, которое ест дома целый год и которое вместе с хлебом является его единственной пищей в течение всего путешествия. А как же Муци? Для него обед растет везде вокруг", - описывает спутников Бучина.

На Раховщине фотограф с женой путешествовали по Черногорскому хребту, поднимались на гору Поп Иван. Наблюдали за работой сплавщиков леса - бокорашей.

Автор: "Локальна історія"
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В гуцульском селе Ясиня путешественники осматривали одежду местных жителей, посещали церковь и наблюдали за свадьбой.

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Свадебное путешествие закончилось в Мукачево.

"Город не дает нам того, что полонины, и наше сердце осталось там - в горах, в первобытных лесах этого удивительного края", - завершил записи Бучина.

Издавна летом люди приезжали отдыхать в Украинские Карпаты.

В 1873-м проложили железную дорогу в Стрый на Львовщине, это ускорило развитие туризма. Основными центрами летнего отдыха были Сколе и Гребенов. Там были виллы, пансионаты и рестораны. За небольшую цену можно было поселиться в сельском доме. Туристы из больших городов активно интересовались культурой гуцулов.

Gazeta.ua собрала фотографии отдыха в Карпатах в 1920-1930 годах.

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