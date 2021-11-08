Полководец начал управлять Левобережной Украиной

Полководец Петр Румянцев начал управлять Левобережной Украиной. Фото: https://all-russia-history.

Императрица России Екатерина II 10 ноября 1764-го отменила гетманство, передав всю полноту власти в Украине второй Малороссийской коллегии во главе с Петром Румянцевым.

В 1762 году к власти в России пришла Екатерина II (1729-1796). Государственная позиция гетмана Кирилла Разумовского противоречила централистской политике российского правительства. Формальным поводом для таких действий стали две челобитные императрице, присланные в 1763 гетманом Разумовским и представителями казацкой старшины.

В них говорилось о восстановлении древних прав Украины, сохранении ее автономии и официальном признании наследственности гетманской должности. В Петербурге эти просьбы были расценены как один из шагов к отделению Украины от России.

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Разъяренная Екатерина II предложила добровольно отречься от гетманства — и Разумовский подал рапорт о своей отставке. Правление Левобережной Украины поручила второй Малороссийской коллегии. Ее возглавил известный политик и полководец граф Петр Румянцев. Ему Екатерина II настоятельно рекомендовала уничтожить все остатки украинской автономии и закрепощать крестьян.

Со времен правления Екатерины II Левобережная Украина стала называться Малороссией, Правобережье – Юго-Западным краем, а южная часть Украины – Новороссией. По указам императрицы 1775-го была окончательно уничтожена Запорожская Сечь.

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