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среда, 10 ноября 2021 08:20

Полководец начал управлять Левобережной Украиной

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Полководец начал управлять Левобережной Украиной
Полководец Петр Румянцев начал управлять Левобережной Украиной. Фото: https://all-russia-history.

Императрица России Екатерина II 10 ноября 1764-го отменила гетманство, передав всю полноту власти в Украине второй Малороссийской коллегии во главе с Петром Румянцевым.

В 1762 году к власти в России пришла Екатерина II (1729-1796). Государственная позиция гетмана Кирилла Разумовского противоречила централистской политике российского правительства. Формальным поводом для таких действий стали две челобитные императрице, присланные в 1763 гетманом Разумовским и представителями казацкой старшины.

В них говорилось о восстановлении древних прав Украины, сохранении ее автономии и официальном признании наследственности гетманской должности. В Петербурге эти просьбы были расценены как один из шагов к отделению Украины от России.

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Разъяренная Екатерина II предложила добровольно отречься от гетманства — и Разумовский подал рапорт о своей отставке. Правление Левобережной Украины поручила второй Малороссийской коллегии. Ее возглавил известный политик и полководец граф Петр Румянцев. Ему Екатерина II настоятельно рекомендовала уничтожить все остатки украинской автономии и закрепощать крестьян.

Со времен правления Екатерины II Левобережная Украина стала называться Малороссией, Правобережье – Юго-Западным краем, а южная часть Украины – Новороссией. По указам императрицы 1775-го была окончательно уничтожена Запорожская Сечь.

Императрица Елизавета Петровна восстановила гетманство, упраздненное после смерти гетмана Даниила Апостола в 1734 году. Но позаботилась о должности для Разумовского – брата своего тайного любовника Алексея. Однако самого Кирилла на церемонии не было – он не захотел ехать из столицы в провинцию. В честь праздника салютовали из 101 пушки. Параллельно велась стрельба из ружей

Автор: Ольга Васькив
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Дата
10
ноября

Полководец начал управлять Левобережной Украиной

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