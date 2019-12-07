Полиция не пускала добровольцев тушить огонь

 
Ексклюзивы
1/5
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 297
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 198
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4266
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 8136
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19944
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6588
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 387
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3178
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1269
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1206
Фото
Все фото
14
18
11
6
10
Портвейн ведрами и драки за торты: как торговали в конце 1980-х
Портвейн ведрами и драки за торты: как торговали в конце 1980-х
С сетками, серпами и опрыскивателями - как жили португальцы в 1930-1950-х
С сетками, серпами и опрыскивателями - как жили португальцы в 1930-1950-х
Украинские военные провели успешный рейд по тылам врага
Украинские военные провели успешный рейд по тылам врага
Раскопали древнее захоронение женщины с драгоценностями
Раскопали древнее захоронение женщины с драгоценностями
Опубликовали раритетные фотографии Львова
Опубликовали раритетные фотографии Львова
Видео
Все видео
Наиболее героическая страница военного искусства - создали ролик к годовщине уникальной операции
Наиболее героическая страница военного искусства - создали ролик к годовщине уникальной операции
Вынесли приговор украинскому командиру
Вынесли приговор украинскому командиру
Создали видео об освобождении Крыма украинцами
Создали видео об освобождении Крыма украинцами
Убитую режимом Аллу Горскую называли душой шестидесятников
Убитую режимом Аллу Горскую называли душой шестидесятников
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 8136
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2331
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2520
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6588
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 1017
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
07 декабря 2019
Просмотров: 207
Додому
– Щось мені не сподобався останній фільм Тарантіно – "Одного разу в Голлівуді", – каже товариш. – Хочу переглянути його ...
воскресенье, 08 декабря 2019 08:20

Полиция не пускала добровольцев тушить огонь

  Комментировать
Полиция не пускала добровольцев тушить огонь
Здание театра выгорело дотла, погибло 600 зрителей. Фото: Wien Museums

В венском "Ринг-Театре" 8 декабря 1881 года вспыхнул пожар во время спектакля. Публику охватила паника, погибло 600 зрителей, пострадали сотни венцев.

Зрители в тот день ждали начала оперы Жака Оффенбаха "Сказки Гофмана" в 19 часов. Один из рабочих с длинным шестом в руках случайно зажег занавес вместо свечи. Огонь перекинулся на сценические подъемники, затем быстро загорелась сцена. Образовалась сильная тяга, воздухом отбросило занавес, лавина огня с гулом ворвалась в зрительный зал. Публику охватила паника. Двери выходов в театре открывались только внутрь, что сдерживало потоки зрителей. Полиция неправильно оценила ситуацию в театре и не пускала добровольцев из фойе театра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За ночь сгорел центр города

Здание театра выгорело дотла, погибло 600 зрителей, много было раненых, обожженных венцев. Останки жертв пожара идентифицировали по зубам. Главный режиссер Ринг-театра Франц фон Яунер признан ответственным за пожар и приговорен к трем годам лишения свободы. Его помиловал император через несколько недель.

В следующем году власти города приняли закон об оснащении театров противопожарными средствами. На представлениях в больших театрах Австрии в обязательном порядке присутствует сотрудник службы безопасности, который брал на себя командование эвакуацией людей при пожаре.

Крупный пожар началась в 19.00 3 июня 1527-го во Львове. За ночь он уничтожил всю готическую застройку в центре города. Уцелели несколько зданий: ратуша, армянская церковь, стены кафедрального собора и крытое черепицей помещения Ивана Борьбы.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Полиция не пускала добровольцев тушить огонь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
декабря

Полиция не пускала добровольцев тушить огонь

Самое читаемое
Цена картошки обвалится до полутора гривен за килограмм
Цена картошки обвалится до полутора гривен за килограмм Просмотров: 29332
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
14
 Просмотров: 18684
Фотограф журнала Playboy: &quot;Мне было многое доступно&quot;
Фотограф журнала Playboy: "Мне было многое доступно"
30
 Просмотров: 10009
Убили за украинский украинский язык, а в суде требовали переводчика на русский – в Бахмуте произошло резонансное убийство
Убили за украинский украинский язык, а в суде требовали переводчика на русский – в Бахмуте произошло резонансное убийство 2 Просмотров: 8802
Доллар может подешеветь
Доллар может подешеветь Просмотров: 8118
История
Блогер нашел редкий ретро-автомобиль
Блогер нашел редкий ретро-автомобиль Просмотров: 1017
Землетрясение уничтожило четыре города
Землетрясение уничтожило четыре города
 Просмотров: 2340
Сегодня Екатерины: украинки гадают и призывают женихов
Сегодня Екатерины: украинки гадают и призывают женихов
 Просмотров: 864
Восстановили золотой скифский меч
Восстановили золотой скифский меч Просмотров: 792
Портвейн ведрами и драки за торты: как торговали в конце 1980-х
Портвейн ведрами и драки за торты: как торговали в конце 1980-х
14
 1 Просмотров: 7857
Больше всего комментируют
5
Почти половина украинцев считают войну в Донбассе российской агрессией - социологи
3
Журналисты поймали Рабиновича на лжи - он сбежал
3
"Дискриминирует русский" - в Венецианской комиссии рекомендуют изменить языковой закон
3
Спасибо, что не выбросили на улицу – Филарет
2
Казахи извиняются за заявление своего президента о Крыме
Голосов: 759
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua