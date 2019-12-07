Полиция не пускала добровольцев тушить огонь

Здание театра выгорело дотла, погибло 600 зрителей. Фото: Wien Museums

В венском "Ринг-Театре" 8 декабря 1881 года вспыхнул пожар во время спектакля. Публику охватила паника, погибло 600 зрителей, пострадали сотни венцев.

Зрители в тот день ждали начала оперы Жака Оффенбаха "Сказки Гофмана" в 19 часов. Один из рабочих с длинным шестом в руках случайно зажег занавес вместо свечи. Огонь перекинулся на сценические подъемники, затем быстро загорелась сцена. Образовалась сильная тяга, воздухом отбросило занавес, лавина огня с гулом ворвалась в зрительный зал. Публику охватила паника. Двери выходов в театре открывались только внутрь, что сдерживало потоки зрителей. Полиция неправильно оценила ситуацию в театре и не пускала добровольцев из фойе театра.

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Здание театра выгорело дотла, погибло 600 зрителей, много было раненых, обожженных венцев. Останки жертв пожара идентифицировали по зубам. Главный режиссер Ринг-театра Франц фон Яунер признан ответственным за пожар и приговорен к трем годам лишения свободы. Его помиловал император через несколько недель.

В следующем году власти города приняли закон об оснащении театров противопожарными средствами. На представлениях в больших театрах Австрии в обязательном порядке присутствует сотрудник службы безопасности, который брал на себя командование эвакуацией людей при пожаре.

Крупный пожар началась в 19.00 3 июня 1527-го во Львове. За ночь он уничтожил всю готическую застройку в центре города. Уцелели несколько зданий: ратуша, армянская церковь, стены кафедрального собора и крытое черепицей помещения Ивана Борьбы.