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вторник, 20 июля 2021 08:20

Покушение в "Волчьей ставке" не достигло цели

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Покушение в &quot;Волчьей ставке&quot; не достигло цели
В "Волчьей ставке" в Растенбурге попытались убить Гитлера в 1944-м. Фото: https://www.rubaltic.co

В "Волчьей ставке" в Растенбурге 20 июля 1944-го заговорщики попытались убить рейхсканцлера Германии Адольфа Гитлера.

С 1938-го было много попыток убить Гитлера, все завершались неудачами. В конце войны генерал-полковник Людвиг Бек создал вокруг себя группу единомышленников. Туда входили генерал-майор Хеннинг фон Тресков, генерал-полковник Ольбрихт, полковник Клаус Шеник и граф фон Штауфферберг и многие другие.

Штауффенберг три месяца готовил покушение. Стало известно, шо Гитлер созывает оперативное совещание военных советников в своей "Волчьей ставке". Полковник там должен был доложить о состоянии в Резервной армии. В его портфеле среди бумаг была бомба британского производства с часовым механизмом.

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Штауффенберг поставил портфель под стол у Гитлера, после этого вышел. Кто-то двинул портфель. В 12:42 ч. прогремел взрыв. Завалилась потолок, фюрера спасла крышка массивного дубового стола. Четверо из 24 участников совещания погибли. Сам Гитлер получил многочисленные осколочные ранения, ожоги ног, его контузило и он частично потерял слух.

Заговорщиков были арестованы. Полковника Штауффенберга расстреляли во дворе военного министерства в Берлине. Подверглись репрессиям и родственники заговорщиков: многих из них арестовали и отправили в концлагеря. В современной Германии участников заговора 20 июля считают национальными героями, которые отдали свою жизнь за свободу.

21 марта 1943-го закончился неудачей очередное покушение на жизнь Адольфа Гитлера. Во время посещения Гитлером выставки трофейной советской военной техники в Берлине полковник Рудольф фон Герсдорф должен был взорвать себя вместе с Гитлером. В карманах у него находилась бомба.

Планировалось, что она должна сработать через 10 минут. Однако фюрер покинул выставку раньше намеченного времени, а Герсдорф едва успел обезвредить детонатор.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
20
июля

Покушение в "Волчьей ставке" не достигло цели

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