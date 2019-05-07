Показали уникальную реликвию последнего гетмана Украины

Автор: София Середа/Радио Свобода Семейная реликвия семьи Скоропадских - икона ХVII "Богородица Владимирская"

В Национальном музее истории Украины презентовали реликвию из коллекции последнего гетмана Украины Павла Скоропадского - икону XVII в. "Богородица Владимирская".

Ее семья гетмана вывезла за границу 1918-го. Сначала реликвия хранилась у Павла и Александры Скоропадских в Германии, а затем — у их младшей дочери Елены Отт-Скоропадской в ​​Швейцарии, сообщает Радио Свобода.

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В Украину икону привезли в начале 2019-го. Она относится к строгановской школе иконописи (доска, левкас, темпера) и украшена серебряными с позолотой деталями неизвестного мастера.

Автор: София Середа/Радио Свобода Семейная реликвия семьи Скоропадских - икона ХVII "Богородица Владимирская"

Как именно "Богородица Владимирская" оказалась в коллекции Павла Скоропадского, точно неизвестно. По одной из версий, он мог ее получить как семейную реликвию, что, вероятно, принадлежала еще его предку, гетману Ивану Скоропадскому (1646-1722 года). По другой, могла попасть во время национально-освободительной борьбы в Украине 1917-1921-х.

Все желающие могут посмотреть на реликвию в течение 2 недель - с 7 до 20 мая.

Выставка современной иконы и сакрального искусства "Замлынье" открылась во Львовском дворце искусств. Все 400 представленных картин нарисовали художницы и художники, участвовавшие в Международных пленэрах в течение 8 лет. Они каждое лето проходят в селе Замлынье Волынской области.