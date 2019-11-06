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среда, 06 ноября 2019 23:13

Показали тизер украинского исторического сериала

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Показали тизер украинского исторического сериала
Действие сериала происходит в период Весны Народов. Фото: ТСН

Опубликовали тизер украинского исторического сериала "Кофе с кардамоном".

Сериал рассказывает об отношениях женатого польского шляхтича Адама и молодой украинской красавицы Анны. Их играют Павел Делонг и Елена Лавренюк, сообщает "Украинская правда".

История разворачивается на фоне "Весны народов" - ряда революций 1848 года.

Основой для сценария стала книга украинской писательницы Натальи Гурницкой "Мелодия кофе в тональности кардамона".

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Съемки будут проходить весной 2020 года, премьера запланирована на следующий год.

Украинская актриса Ксения Мишина рассказала об отношениях в браке с бывшим мужем и отцом ее 7-летнего сына Платона. Артистка рассказала в интервью в программе "Кофе с перцем" канала "Украина", что ушла от него, будучи беременной, и человек за эти годы ни разу не посетил сына.

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