Показали сокровища из хранилищ старейшего музея страны

В музее хранится много старинных золотых предметов Фото: Гродно +

В Беларуси показали золотые сокровища, хранящиеся в историко-археологическом музее города Гродно. Только один зал насчитывает более 2 тыс. экспонатов.

Сокровища находили на протяжении XX в, а последнее обнаружили 14 апреля 2018 года в местном доме, над которым работали реставраторы. Тогда рабочие открыли большую старую коробку для табака и насчитали в ней 68 золотых предметов, среди которых: кольца, подвески, кулоны, золотые слитки, изделия для стоматологии. Тогда сокровище оценили в минимум $20 тыс, передает New Grodno.

Предполагали, что это мог быть своеобразный "общак", а предметы сносили евреи города, которые проживали в гетто. По другой версии, все принадлежало богатому стоматологу.

Также в 1989 году в стране нашли сокровища потомков драматурга Юлиана Немцевича. Они спрятал их 1939 году во время присоединения Западной Беларуси к Советскому Союзу. В предметах можно увидеть золотые подносы, посуду, монеты, медали, серебряные ложки, но наиболее ценными являются кубки, один из которых, изготовленный в начале XIX в, содержит имя драматурга.

10% всего сокровища музея занимают древние монеты.

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