Показали сокровища из хранилищ старейшего музея страны

 
Ексклюзивы
1/5
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Просмотров: 513
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 549
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 1998
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
6 Просмотров: 621
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1458
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1638
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 765
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1899
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 810
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 387
Фото
Все фото
20
7
20
25
6
Как развлекались европейцы в начале ХХ века - фото
Как развлекались европейцы в начале ХХ века - фото
Небесная сотня: погиб первый участник Революции достоинства
Небесная сотня: погиб первый участник Революции достоинства
Дефицит, километровые очереди и алкоголизм - как на самом деле жили в СССР
Дефицит, километровые очереди и алкоголизм - как на самом деле жили в СССР
От церковного хора до гастролей за рубежом. Музей выставил раритетные фото украинского композитора
От церковного хора до гастролей за рубежом. Музей выставил раритетные фото украинского композитора
Показали самую большую золотую находку
Показали самую большую золотую находку
Видео
Все видео
Показали сокровища из хранилищ старейшего музея страны
Показали сокровища из хранилищ старейшего музея страны
Вогнехреща: началось силовое противостояние с властью
Вогнехреща: началось силовое противостояние с властью
Рассказали о мазепинцах на юге Украины
Рассказали о мазепинцах на юге Украины
Монах и предприниматель. Сняли фильм о жизни Андрея Шептицкого
Монах и предприниматель. Сняли фильм о жизни Андрея Шептицкого
Представили проект, который развенчивает российские мифы о юге Украины
Представили проект, который развенчивает российские мифы о юге Украины
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1458
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 558
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Просмотров: 216
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 810
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 3051
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2021
1 Просмотров: 324
Не мали вибору
– На співбесіді запитали, чи розмовляю російською. Досвід і міжнародні сертифікати нікого не зацікавили, – скаржиться офіціантка й ...
понедельник, 25 января 2021 01:13

Показали сокровища из хранилищ старейшего музея страны

  Комментировать
Показали сокровища из хранилищ старейшего музея страны
В музее хранится много старинных золотых предметов Фото: Гродно +

В Беларуси показали золотые сокровища, хранящиеся в историко-археологическом музее города Гродно. Только один зал насчитывает более 2 тыс. экспонатов.

Сокровища находили на протяжении XX в, а последнее обнаружили 14 апреля 2018 года в местном доме, над которым работали реставраторы. Тогда рабочие открыли большую старую коробку для табака и насчитали в ней 68 золотых предметов, среди которых: кольца, подвески, кулоны, золотые слитки, изделия для стоматологии. Тогда сокровище оценили в минимум $20 тыс, передает New Grodno.

Предполагали, что это мог быть своеобразный "общак", а предметы сносили евреи города, которые проживали в гетто. По другой версии, все принадлежало богатому стоматологу.

Также в 1989 году в стране нашли сокровища потомков драматурга Юлиана Немцевича. Они спрятал их 1939 году во время присоединения Западной Беларуси к Советскому Союзу. В предметах можно увидеть золотые подносы, посуду, монеты, медали, серебряные ложки, но наиболее ценными являются кубки, один из которых, изготовленный в начале XIX в, содержит имя драматурга.

10% всего сокровища музея занимают древние монеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На поле в Венгрии нашли 7 тыс. золотых и серебряных монет

В Луцке реконструировали шлемы волынского князя литовского происхождения Любарта Гедиминовича и князя Литовского, Русского и Жемайтийского Витовта Великого.

Элемент средневекового доспеха Любарта - бацинет с клепвизером и кольчужным авентайлом XIV в. Витовт носил хундсгугель - "собачью морду", с кольчужным авентайлом XV в.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали сокровища из хранилищ старейшего музея страны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Молодцы&quot;: в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
 4 Просмотров: 15336
Это будет не Порошенко: Андрухович рассказал, кому может проиграть Зеленский
Это будет не Порошенко: Андрухович рассказал, кому может проиграть Зеленский 1 Просмотров: 10926
В России на свадьбе расстреляли жениха и его брата. Кем оказались подозреваемые
В России на свадьбе расстреляли жениха и его брата. Кем оказались подозреваемые 1 Просмотров: 9432
&quot;Долой царя&quot;: в Москве начались массовые задержания
"Долой царя": в Москве начались массовые задержания
10
 Просмотров: 7200
Раскованная Деми Роуз похвасталась изгибами в тесном белье
Раскованная Деми Роуз похвасталась изгибами в тесном белье
3
 Просмотров: 6093
История
Мужчина нашел большой слиток золота земли
Мужчина нашел большой слиток золота земли
 Просмотров: 2682
Как развлекались европейцы в начале ХХ века - фото
Как развлекались европейцы в начале ХХ века - фото
20
 Просмотров: 1242
Cъели по шоколадке. Ученые провели 20 минут на дне самой глубокой океанической впадины
Cъели по шоколадке. Ученые провели 20 минут на дне самой глубокой океанической впадины
 Просмотров: 2088
Узнали, какими были первые деньги в Европе
Узнали, какими были первые деньги в Европе Просмотров: 378
Нашли руины неизвестной римской крепости
Нашли руины неизвестной римской крепости Просмотров: 117
Больше всего комментируют
7
В Киеве неизвестные разогнали акцию в поддержку Навального
4
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
4
Задержали российского агента, которого ранее обменяли на украинских заложников
4
В России задержали более 3 тыс. митингующих
4
Жизнь генерала оценили в $50 тыс.: следователи рассказали о подготовке убийства "правой руки" Баканова
Голосов: 1164
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть