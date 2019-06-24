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понедельник, 24 июня 2019 23:14

Показали раритетные книги необычной формы
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В Средневековье делали молитвенники в форме сердца
Фото: Facebook
В Средневековье делали молитвенники в форме сердца
В Средневековье делали молитвенники в форме сердца
В Средневековье делали молитвенники в форме сердца
В Средневековье делали молитвенники в форме сердца

В Средневековье пользовались популярностью молитвенники в форме сердца.

Их изготавливали из кусков пергамента, которые оставались после печати больших книг, говорится на странице Центра средневековых и раннемодерных студий Symbolon в Facebook.

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Молитвенники делали специально для конкретных людей. Их украшали рисунками.

Монахи, торговцы и чиновники эпохи средневековья носили с собой нитки с иголкой, оружие и кошелек. Еще на поясе всегда висел специальный контейнер для хранения чернил и пера. Такой пенал позволял работать там, где было необходимо.

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