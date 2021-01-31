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понедельник, 01 февраля 2021 01:13

Показали раритетные фото Киева, которым более 110 лет
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Каким был Киев и киевляне в конце XIX в начале XX в.
Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA/
Каким был Киев и киевляне в конце XIX в начале XX в.
Каким был Киев и киевляне в конце XIX в начале XX в.
Каким был Киев и киевляне в конце XIX в начале XX в.
Каким был Киев и киевляне в конце XIX в начале XX в.

Показали фотографии Киева и киевлян в конце XIX в начале XX в.

Их публикует в Facebook сообщество "Хроники прекрасной эпохи".

На фото можно увидеть университет имени Святого Владимира - теперь Тараса Шевченко, Новопавловскую больницу, Мост любви, Фонтан Термена, здание Биржи, Крещатик, Фундуклеевскую улицу - теперь Богдана Хмельницкого, Контрактовую площадь, Думскую площадь и другие.

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Ранее публиковали фото оккупированного Киева зимой 1941-1942 годов. Фотографии появились на венгерском сайте Fortepan. На них можно увидить разрушенную центральную часть украинской столицы, подорванную Киево-Печерскую лавру, Днепр и военных.

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